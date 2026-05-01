Музыкальные вечера на Тверской, 13. Вечер с джазом
Музыкальные вечера на Тверской, 13. Вечер с джазом

Возраст 6+
О концерте

Вечер джазовых шедевров с Алексеем Новиковым

Джазовое трио под управлением саксофониста Алекса Новикова исполнит популярные джазовые стандарты, импровизации и хиты XX века. Великолепный исполнительский состав создаст незабываемую атмосферу живой музыки.

Состав трио

  • Алекс Новиков — саксофон, Заслуженный артист России
  • Юрий Нугманов — гитара
  • Константин Дусенко — фортепиано

Ведущая вечера

Концерт проведёт звезда Первого канала, солистка Москонцерта Алла Омелюта.

Программа вечера

В программе прозвучат международные джазовые шедевры, среди которых:

  • Антониу Жобим:
    • «Desafinado» («Не в ладу»)
    • «No more blues» («Хватит тоски»)
    • «The girl from Ipanema» («Девушка из Ипанемы»)
    • «How insensitive» («Глупость»)
    • «Wave» («Волна»)
    • «Once I loved» («Когда-то я любил»)
    • «Meditation» («Медитация»)
    • «Tristy» («Печальная»)
  • Дюк Эллингтон — «Караван»
  • Кенни Дорэм — «Голубая босса»
  • Жозеф Косма — «Осенние листья»
  • Сонни Роллинз — «Святой Фома»
  • Импровизация на испанские мотивы
  • Импровизации на темы популярных песен советских композиторов

Продолжительность

Концерт продлится 1 час 15 минут без антракта. Обращаем внимание, что программа может быть изменена.

Май
29 мая пятница
19:00
Мэрия Москвы Москва, Тверская, 13
от 1500 ₽

