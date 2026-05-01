Музыкальные вечера на Тверской, 13. Вечер с джазом

Вечер джазовых шедевров с Алексеем Новиковым
Джазовое трио под управлением саксофониста Алекса Новикова исполнит популярные джазовые стандарты, импровизации и хиты XX века. Великолепный исполнительский состав создаст незабываемую атмосферу живой музыки.
Состав трио
- Алекс Новиков — саксофон, Заслуженный артист России
- Юрий Нугманов — гитара
- Константин Дусенко — фортепиано
Ведущая вечера
Концерт проведёт звезда Первого канала, солистка Москонцерта Алла Омелюта.
Программа вечера
В программе прозвучат международные джазовые шедевры, среди которых:
- Антониу Жобим:
- «Desafinado» («Не в ладу»)
- «No more blues» («Хватит тоски»)
- «The girl from Ipanema» («Девушка из Ипанемы»)
- «How insensitive» («Глупость»)
- «Wave» («Волна»)
- «Once I loved» («Когда-то я любил»)
- «Meditation» («Медитация»)
- «Tristy» («Печальная»)
- Дюк Эллингтон — «Караван»
- Кенни Дорэм — «Голубая босса»
- Жозеф Косма — «Осенние листья»
- Сонни Роллинз — «Святой Фома»
- Импровизация на испанские мотивы
- Импровизации на темы популярных песен советских композиторов
Продолжительность
Концерт продлится 1 час 15 минут без антракта. Обращаем внимание, что программа может быть изменена.