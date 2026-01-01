Оповещения от Киноафиши
«Картины дружеских связей»
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Музыкальные вечера на Тверской, 13. Сергей Жилин. Рояль — король джаза
Музыкальные вечера на Тверской, 13. Сергей Жилин. Рояль — король джаза

О концерте

Сольная программа Сергея Жилина

Рояль — это удивительный инструмент с богатой историей. За прошедшие два века он стал центром музыкального мира, открывая безграничные возможности для исполнителей. Каждый концерт Народного артиста России Сергея Жилина, пианиста и композитора, вновь демонстрирует эту безграничность.

Сергей Жилин, известный своими темпераментными выступлениями и виртуозной техникой, более 30 лет покоряет сердца любителей джаза. В своей новой сольной программе «Рояль – король джаза» он раскрывает этот инструмент в различных образах — от классики, служащей основой для джаза, до современных интерпретаций известных произведений.

Программа концерта

Программа включает в себя как классические, так и джазовые композиции, представляя широкий спектр звучания рояля. Некоторые произведения, которые можно услышать на концерте, включают:

  • «Christmas medley» – аранж. С. Жилина
  • «Take the “A” Train» – D. Ellington
  • «Дунаевский + Дунаевский» – И. Дунаевский, М. Дунаевский
  • «У природы нет плохой погоды» – А. Петров
  • «St. Louis Blues» – W.C. Handy
  • «Рапсодия №11» – F. Liszt
  • «Пока я помню, я живу» – А. Бабаджанян
  • «Прелюдия соль минор» – С. Рахманинов
  • «Thank You» – D. Brubeck, аранж. С. Жилина
  • «Fiesta» – C. Corea
  • «Laurentide Waltz» – O. Peterson
  • «Caravan» – D. Ellington
  • «Donna Lee» – C. Parker
  • «Place St. Henry» – O. Peterson

Стоит отметить, что программа может претерпеть изменения, но качество исполнения всегда остается на высоте. Убедитесь сами, как мастерство Сергея Жилина преображает каждую ноту, обладая уникальной харизмой и исключительной техникой.

Помощь с билетами
Март
20 марта пятница
19:00
Мэрия Москвы Москва, Тверская, 13
от 3000 ₽

На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше