Музыкальные вечера на Тверской, 13. Сергей Жилин. Рояль — король джаза

Сольная программа Сергея Жилина

Рояль — это удивительный инструмент с богатой историей. За прошедшие два века он стал центром музыкального мира, открывая безграничные возможности для исполнителей. Каждый концерт Народного артиста России Сергея Жилина, пианиста и композитора, вновь демонстрирует эту безграничность.

Сергей Жилин, известный своими темпераментными выступлениями и виртуозной техникой, более 30 лет покоряет сердца любителей джаза. В своей новой сольной программе «Рояль – король джаза» он раскрывает этот инструмент в различных образах — от классики, служащей основой для джаза, до современных интерпретаций известных произведений.

Программа концерта

Программа включает в себя как классические, так и джазовые композиции, представляя широкий спектр звучания рояля. Некоторые произведения, которые можно услышать на концерте, включают:

«Christmas medley» – аранж. С. Жилина

«Take the “A” Train» – D. Ellington

«Дунаевский + Дунаевский» – И. Дунаевский, М. Дунаевский

«У природы нет плохой погоды» – А. Петров

«St. Louis Blues» – W.C. Handy

«Рапсодия №11» – F. Liszt

«Пока я помню, я живу» – А. Бабаджанян

«Прелюдия соль минор» – С. Рахманинов

«Thank You» – D. Brubeck, аранж. С. Жилина

«Fiesta» – C. Corea

«Laurentide Waltz» – O. Peterson

«Caravan» – D. Ellington

«Donna Lee» – C. Parker

«Place St. Henry» – O. Peterson

Стоит отметить, что программа может претерпеть изменения, но качество исполнения всегда остается на высоте. Убедитесь сами, как мастерство Сергея Жилина преображает каждую ноту, обладая уникальной харизмой и исключительной техникой.