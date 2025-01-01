Музыкальные вечера на Арбате. Времена года. Чайковский, Пьяццолла

«Москонцерт» приглашает вас на увлекательный музыкальный вечер в Дом-музей Скрябина. Программа, названная «Времена года», словно нарочно создана для раскрытия темы «бывают странные сближенья». В ней будут представлены два выдающихся цикла — одного русского классика XIX века и одного аргентинского постмодерниста ХХ века.
Сложно себе представить, что общего может быть между Пётром Ильиным Чайковским и Астором Пьяццоллой. Ответ кроется в двух выдающихся циклах: «Времена года» Чайковского и «Времена года в Буэнос-Айресе» Пьяццоллы.
Чайковский написал «Времена года» в 1875-76 годах — это 12 характерных пьес для фортепиано, каждая из которых передает атмосферу разных месяцев. Пьяццолла, в свою очередь, представил свой цикл, в котором он музыкально описывает, как ритм аргентинской столицы «резонирует» с различными сезонами года.
В концерте прозвучит:
Концерт представят:
Продолжительность концерта составит 1 час 15 минут без антракта. Обратите внимание, что в программе возможны изменения.