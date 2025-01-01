Меню
Музыкальные вечера на Арбате. Времена года. Чайковский, Пьяццолла
О концерте

Концерт «Времена года. Чайковский, Пьяццолла»

«Москонцерт» приглашает вас на увлекательный музыкальный вечер в Дом-музей Скрябина. Программа, названная «Времена года», словно нарочно создана для раскрытия темы «бывают странные сближенья». В ней будут представлены два выдающихся цикла — одного русского классика XIX века и одного аргентинского постмодерниста ХХ века.

О музыке и авторах

Сложно себе представить, что общего может быть между Пётром Ильиным Чайковским и Астором Пьяццоллой. Ответ кроется в двух выдающихся циклах: «Времена года» Чайковского и «Времена года в Буэнос-Айресе» Пьяццоллы.

Чайковский написал «Времена года» в 1875-76 годах — это 12 характерных пьес для фортепиано, каждая из которых передает атмосферу разных месяцев. Пьяццолла, в свою очередь, представил свой цикл, в котором он музыкально описывает, как ритм аргентинской столицы «резонирует» с различными сезонами года.

Программа концерта

В концерте прозвучит:

  • П. Чайковский – «Времена года», 12 характеристических пьес op. 37b:
    • Январь: У камелька
    • Февраль: Масленица
    • Март: Песня жаворонка
    • Апрель: Подснежник
    • Май: Белые ночи
    • Июнь: Баркарола
    • Июль: Песня косаря
    • Август: Жатва
    • Сентябрь: Охота
    • Октябрь: Осенняя песня
    • Ноябрь: На тройке
    • Декабрь: Святки
  • А. Пьяццолла – «Времена года в Буэнос-Айресе»

Исполнители

Концерт представят:

  • Наталья Богданова – фортепиано
  • Юлия Игонина – скрипка
  • Олег Бугаев – виолончель
  • Ведущий – Игорь Афанасьев

Длительность и изменения

Продолжительность концерта составит 1 час 15 минут без антракта. Обратите внимание, что в программе возможны изменения.

Декабрь
25 декабря четверг
19:00
Музей Скрябина Москва, Б.Николопесковский пер., 11
от 600 ₽

