Музыкальные вечера на Арбате. Скрипичные миниатюры

Музыкальные вечера в музее Скрябина

Приглашаем вас на великолепный концерт «Скрипичные миниатюры», который станет частью цикла «Музыкальные вечера на Арбате». Вас ожидают изысканные произведения для скрипки и фортепиано, исполненные талантливыми музыкантами: Юлией Покровской (скрипка) и Наталией Гусь (фортепиано).

Программа вечера

Концерт познакомит вас с проникновенными композициями классиков, которые останутся в сердце каждого слушателя:

Ф. Шуберт – Сонатина соль минор, ор. 137 № 3

Э. Элгар – «Салют любви»

Г. Венявский – «Куявяк»

А. Дворжак – Романтические пьесы ор. 75 № 1 и № 2

П. Чайковский – «Мелодия»

П. Чайковский – «Скерцо»

Р. Вагнер – «Листок из альбома»

Й. Брамс – Венгерский танец № 2

Й. Брамс – «Созерцание»

Й. Брамс – «Скерцо»

Эмоциональная палитра музыки

Каждое произведение в программе – это уникальное окно в душу эпохи. Музыка наполнена богатством мелодических оттенков, передающих настроения, мечты и переживания. Вы сможете открыть для себя различные состояния классической музыки, которая продолжает вдохновлять и пробуждать глубокие чувства.

Информация для зрителей

Продолжительность концерта составляет 1 час 15 минут без антракта. Обратите внимание, что программа может быть изменена.

Не упустите возможность насладиться искусством в его лучших проявлениях!