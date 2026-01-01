Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Музыкальные вечера на Арбате. Скрипичные миниатюры
Билеты от 700₽
Киноафиша Музыкальные вечера на Арбате. Скрипичные миниатюры

Музыкальные вечера на Арбате. Скрипичные миниатюры

6+
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О концерте

Музыкальные вечера в музее Скрябина

Приглашаем вас на великолепный концерт «Скрипичные миниатюры», который станет частью цикла «Музыкальные вечера на Арбате». Вас ожидают изысканные произведения для скрипки и фортепиано, исполненные талантливыми музыкантами: Юлией Покровской (скрипка) и Наталией Гусь (фортепиано).

Программа вечера

Концерт познакомит вас с проникновенными композициями классиков, которые останутся в сердце каждого слушателя:

  • Ф. Шуберт – Сонатина соль минор, ор. 137 № 3
  • Э. Элгар – «Салют любви»
  • Г. Венявский – «Куявяк»
  • А. Дворжак – Романтические пьесы ор. 75 № 1 и № 2
  • П. Чайковский – «Мелодия»
  • П. Чайковский – «Скерцо»
  • Р. Вагнер – «Листок из альбома»
  • Й. Брамс – Венгерский танец № 2
  • Й. Брамс – «Созерцание»
  • Й. Брамс – «Скерцо»

Эмоциональная палитра музыки

Каждое произведение в программе – это уникальное окно в душу эпохи. Музыка наполнена богатством мелодических оттенков, передающих настроения, мечты и переживания. Вы сможете открыть для себя различные состояния классической музыки, которая продолжает вдохновлять и пробуждать глубокие чувства.

Информация для зрителей

Продолжительность концерта составляет 1 час 15 минут без антракта. Обратите внимание, что программа может быть изменена.

Не упустите возможность насладиться искусством в его лучших проявлениях!

Купить билет на концерт Музыкальные вечера на Арбате. Скрипичные миниатюры

Помощь с билетами
Июнь
16 июня вторник
19:00
Музей Скрябина Москва, Б.Николопесковский пер., 11
от 700 ₽

В ближайшие дни

Технология
18+
Техно

Технология

20 ноября в 20:30 Союз композиторов
от 2400 ₽
Оркестр "Московский Диксиленд" - "НОВЫЙ ОРЛЕАН С РУССКИМ АКЦЕНТОМ"
6+
Джаз

Оркестр "Московский Диксиленд" - "НОВЫЙ ОРЛЕАН С РУССКИМ АКЦЕНТОМ"

18 июня в 20:00 Jam Club
от 2500 ₽
нееет, ты что
12+
Джаз Хип-хоп

нееет, ты что

11 июня в 19:00 Урбан
от 2500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше