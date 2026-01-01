Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Музыкальные вечера на Арбате. Русский романс
Билеты от 700₽
Киноафиша Музыкальные вечера на Арбате. Русский романс

Музыкальные вечера на Арбате. Русский романс

0+
Возраст 0+
Билеты от 700₽

О концерте

Концерт русского романса в музее Скрябина

Вас ждёт уникальное музыкальное событие, посвященное романсу – жанру, который в русской культуре сохраняет свою популярность на протяжении более 200 лет. На сцене прозвучат произведения выдающихся композиторов, которые раскрывают многообразие этого жанра.

Исполнители

Вечер украсит выступление:

  • Дмитрий Романько (бас)
  • Ирина Павлихина (скрипка)
  • Ирина Никонова (фортепиано)
  • Ведущая – Татьяна Сиверская

Программа вечера

Программа представит редкие и известные романсные произведения, среди которых:

  • А. Бородин – Песня Галицкого из 1 действия оперы «Князь Игорь»
  • А. Бородин – «Спесь» (слова А. Толстого)
  • А. Даргомыжский – «Титулярный советник» (слова П. Вейнберга)
  • А. Даргомыжский – «Ночной зефир» (слова А. Пушкина)
  • А. Вьетан – Фантазия на тему романса А. Алябьева «Соловей»
  • П. Чайковский – «Благословляю вас, леса» (слова А. Толстого)
  • П. Чайковский – «Страшная минута» (слова автора)
  • П. Чайковский – «Серенада Дон Жуана» (слова А. Толстого)
  • П. Чайковский – Песня без слов
  • Г. Свиридов – Романс
  • С. Рахманинов – Каватина Алеко из оперы «Алеко»
  • С. Рахманинов – «О нет, молю, не уходи» (слова Д. Мережковского)
  • С. Рахманинов – «Не пой, красавица, при мне» (слова А. Пушкина)
  • М. Мусоргский – «Козёл (светская сказочка)»
  • М. Мусоргский – «Светик Савишна»
  • М. Мусоргский – Песня Варлаама из 1 действия оперы «Борис Годунов»
  • Русская народная песня – «Ах, ты, ноченька»
  • Русская народная песня – «Живёт моя отрада»
  • Русская народная песня – «Вдоль по Питерской»

Обратите внимание, что программа может измениться, поэтому следите за обновлениями.

Купить билет на концерт Музыкальные вечера на Арбате. Русский романс

Помощь с билетами
Июнь
9 июня вторник
19:00
Музей Скрябина Москва, Б.Николопесковский пер., 11
от 700 ₽

В ближайшие дни

ДиДюЛя
6+
Этно Фолк

ДиДюЛя

21 ноября в 19:00 Концертный зал «Москва»
от 2200 ₽
Джазовая вокальная школа Милы Сваровской
12+
Джаз

Джазовая вокальная школа Милы Сваровской

31 мая в 20:00 Клуб Алексея Козлова. Unplugged
от 1500 ₽
Вечер в Особняке
18+
Живая музыка

Вечер в Особняке

20 июня в 19:00 Особняк Смирнова
от 6000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше