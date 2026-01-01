Музыкальные вечера на Арбате. Русский романс

Концерт русского романса в музее Скрябина

Вас ждёт уникальное музыкальное событие, посвященное романсу – жанру, который в русской культуре сохраняет свою популярность на протяжении более 200 лет. На сцене прозвучат произведения выдающихся композиторов, которые раскрывают многообразие этого жанра.

Исполнители

Вечер украсит выступление:

Дмитрий Романько (бас)

Ирина Павлихина (скрипка)

Ирина Никонова (фортепиано)

Ведущая – Татьяна Сиверская

Программа вечера

Программа представит редкие и известные романсные произведения, среди которых:

А. Бородин – Песня Галицкого из 1 действия оперы «Князь Игорь»

А. Бородин – «Спесь» (слова А. Толстого)

А. Даргомыжский – «Титулярный советник» (слова П. Вейнберга)

А. Даргомыжский – «Ночной зефир» (слова А. Пушкина)

А. Вьетан – Фантазия на тему романса А. Алябьева «Соловей»

П. Чайковский – «Благословляю вас, леса» (слова А. Толстого)

П. Чайковский – «Страшная минута» (слова автора)

П. Чайковский – «Серенада Дон Жуана» (слова А. Толстого)

П. Чайковский – Песня без слов

Г. Свиридов – Романс

С. Рахманинов – Каватина Алеко из оперы «Алеко»

С. Рахманинов – «О нет, молю, не уходи» (слова Д. Мережковского)

С. Рахманинов – «Не пой, красавица, при мне» (слова А. Пушкина)

М. Мусоргский – «Козёл (светская сказочка)»

М. Мусоргский – «Светик Савишна»

М. Мусоргский – Песня Варлаама из 1 действия оперы «Борис Годунов»

Русская народная песня – «Ах, ты, ноченька»

Русская народная песня – «Живёт моя отрада»

Русская народная песня – «Вдоль по Питерской»

Обратите внимание, что программа может измениться, поэтому следите за обновлениями.