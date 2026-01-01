Музыкальные вечера на Арбате. Русский романс

Концерт русского романса в музее Скрябина
Вас ждёт уникальное музыкальное событие, посвященное романсу – жанру, который в русской культуре сохраняет свою популярность на протяжении более 200 лет. На сцене прозвучат произведения выдающихся композиторов, которые раскрывают многообразие этого жанра.
Исполнители
Вечер украсит выступление:
- Дмитрий Романько (бас)
- Ирина Павлихина (скрипка)
- Ирина Никонова (фортепиано)
- Ведущая – Татьяна Сиверская
Программа вечера
Программа представит редкие и известные романсные произведения, среди которых:
- А. Бородин – Песня Галицкого из 1 действия оперы «Князь Игорь»
- А. Бородин – «Спесь» (слова А. Толстого)
- А. Даргомыжский – «Титулярный советник» (слова П. Вейнберга)
- А. Даргомыжский – «Ночной зефир» (слова А. Пушкина)
- А. Вьетан – Фантазия на тему романса А. Алябьева «Соловей»
- П. Чайковский – «Благословляю вас, леса» (слова А. Толстого)
- П. Чайковский – «Страшная минута» (слова автора)
- П. Чайковский – «Серенада Дон Жуана» (слова А. Толстого)
- П. Чайковский – Песня без слов
- Г. Свиридов – Романс
- С. Рахманинов – Каватина Алеко из оперы «Алеко»
- С. Рахманинов – «О нет, молю, не уходи» (слова Д. Мережковского)
- С. Рахманинов – «Не пой, красавица, при мне» (слова А. Пушкина)
- М. Мусоргский – «Козёл (светская сказочка)»
- М. Мусоргский – «Светик Савишна»
- М. Мусоргский – Песня Варлаама из 1 действия оперы «Борис Годунов»
- Русская народная песня – «Ах, ты, ноченька»
- Русская народная песня – «Живёт моя отрада»
- Русская народная песня – «Вдоль по Питерской»
Обратите внимание, что программа может измениться, поэтому следите за обновлениями.