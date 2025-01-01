Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Музыкальные вечера на Арбате. Наследие великих скрипачей. Генрик Венявский
Билеты от 600₽
Киноафиша Музыкальные вечера на Арбате. Наследие великих скрипачей. Генрик Венявский

Музыкальные вечера на Арбате. Наследие великих скрипачей. Генрик Венявский

6+
Возраст 6+
Билеты от 600₽

О концерте

Вечер скрипичной музыки: память о Генрике Венявском

Приглашаем вас на захватывающий музыкальный вечер, посвященный памяти великого польского скрипача и композитора Генрика Венявского. На сцене выступят:

  • Юлия Покровская — скрипка
  • Наталия Гусь — фортепиано

Ведущая вечера — Татьяна Сиверская.

Генрик Венявский: музыкальная житейская драма

Генрик Венявский (1835-1880) — не только выдающийся скрипач, но и значимая фигура в истории музыки. Он стал первым профессором скрипки в Петербургской консерватории. Удивительная судьба Венявского: сын цирюльника, он стал мужем дочери английского лорда Хэмптона. Его дружба с российским вундеркиндом Антоном Рубинштейном открыла ему двери в мир музыки и позволила занять место в Петербургской консерватории.

Программа вечера

В программу включены произведения, отражающие уникальный дар Венявского:

  • Скерцо-тарантелла для скрипки и фортепиано соль минор, op.16
  • «Легенда» для скрипки и фортепиано, op.17
  • Блестящий полонез для скрипки и фортепиано ля мажор, op.21
  • Блестящая фантазия на темы из оперы Ш. Гуно «Фауст», ор.20
  • «Грёзы» для альта и фортепиано фа-диез минор
  • «Романс» из Концерта № 2 для скрипки с оркестром ре минор, op.22
  • «Польская песня», салонная мазурка соль минор, ор.12
  • «Деревенский скрипач», характерная мазурка ре мажор, ор.19

Детали концерта

Продолжительность выступления составляет 1 час 20 минут без антракта. Обратите внимание, что программа может быть изменена.

Убедитесь, что не пропустите этот вечер, полный глубоких эмоций и музыкальной магии!

Купить билет на концерт Музыкальные вечера на Арбате. Наследие великих скрипачей. Генрик Венявский

Помощь с билетами
Декабрь
11 декабря четверг
19:00
Музей Скрябина Москва, Б.Николопесковский пер., 11
от 600 ₽

В ближайшие дни

Женский Stand Up
18+
Юмор
Женский Stand Up
30 июля в 19:00 Petter
от 2000 ₽
Stand Up концерт в Москве
18+
Юмор
Stand Up концерт в Москве
24 декабря в 19:30 Wino Bar
от 790 ₽
Свет Вифлеемской звезды
12+
Классическая музыка
Свет Вифлеемской звезды
23 декабря в 19:00 Геликон-опера
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше