Музыкальные вечера на Арбате. Наследие великих скрипачей. Генрик Венявский

Вечер скрипичной музыки: память о Генрике Венявском

Приглашаем вас на захватывающий музыкальный вечер, посвященный памяти великого польского скрипача и композитора Генрика Венявского. На сцене выступят:

Юлия Покровская — скрипка

Наталия Гусь — фортепиано

Ведущая вечера — Татьяна Сиверская.

Генрик Венявский: музыкальная житейская драма

Генрик Венявский (1835-1880) — не только выдающийся скрипач, но и значимая фигура в истории музыки. Он стал первым профессором скрипки в Петербургской консерватории. Удивительная судьба Венявского: сын цирюльника, он стал мужем дочери английского лорда Хэмптона. Его дружба с российским вундеркиндом Антоном Рубинштейном открыла ему двери в мир музыки и позволила занять место в Петербургской консерватории.

Программа вечера

В программу включены произведения, отражающие уникальный дар Венявского:

Скерцо-тарантелла для скрипки и фортепиано соль минор, op.16

«Легенда» для скрипки и фортепиано, op.17

Блестящий полонез для скрипки и фортепиано ля мажор, op.21

Блестящая фантазия на темы из оперы Ш. Гуно «Фауст», ор.20

«Грёзы» для альта и фортепиано фа-диез минор

«Романс» из Концерта № 2 для скрипки с оркестром ре минор, op.22

«Польская песня», салонная мазурка соль минор, ор.12

«Деревенский скрипач», характерная мазурка ре мажор, ор.19

Детали концерта

Продолжительность выступления составляет 1 час 20 минут без антракта. Обратите внимание, что программа может быть изменена.

Убедитесь, что не пропустите этот вечер, полный глубоких эмоций и музыкальной магии!