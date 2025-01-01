Музыкальные вечера на Арбате. Наследие великих скрипачей. Генрик Венявский

Приглашаем вас на захватывающий музыкальный вечер, посвященный памяти великого польского скрипача и композитора Генрика Венявского. На сцене выступят:
Ведущая вечера — Татьяна Сиверская.
Генрик Венявский (1835-1880) — не только выдающийся скрипач, но и значимая фигура в истории музыки. Он стал первым профессором скрипки в Петербургской консерватории. Удивительная судьба Венявского: сын цирюльника, он стал мужем дочери английского лорда Хэмптона. Его дружба с российским вундеркиндом Антоном Рубинштейном открыла ему двери в мир музыки и позволила занять место в Петербургской консерватории.
В программу включены произведения, отражающие уникальный дар Венявского:
Продолжительность выступления составляет 1 час 20 минут без антракта. Обратите внимание, что программа может быть изменена.
Убедитесь, что не пропустите этот вечер, полный глубоких эмоций и музыкальной магии!