Музыкальные вечера на Арбате. Краски танго

Захватывающее танго в Музее Скрябина: концерт, который нельзя пропустить

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвященный искусству танго. Это музыкальное событие объединит в себе мелодии, которые понятны всему миру и являются универсальным «языком», соединяющим европейскую и латиноамериканскую культуры.

Танго: от страсти к искусству

Танго давно перестало быть просто музыкой для танцев. Оно стало самостоятельным жанром, вдохновляющим режиссеров театра и кино. Известный композитор Астор Пьяццолла однажды сказал: «Я всю жизнь работал для танго! Моя музыка охватила все слои: и народ, и интеллектуалов». Также стоит отметить Карлоса Гардэля, легендарного аргентинского певца, который подарил миру такие хиты, как «Por Una Cabeza». Интересно, что одно из самых популярных танго — «Ревность» — было написано датчанином Якобом Гаде для американского фильма «Сын Зорро».

Программа концерта

В рамках концерта вы услышите:

Астор Пьяццолла – «Времена года в Буэнос-Айресе» (Осень, Зима, Лето, Весна)

Карлос Гардель – «Por Una Cabeza» из кинофильма «Запах Женщины»

Астор Пьяццолла – «Эскуало»

Пьяццолла – «История танго», сюита (Бордель 1900, Кафе 1930, Ночной клуб 1960)

Якоб Гаде – «Ревность»

Матос Родригес – «Кумпарсита»

Пьяццолла – «Забвение»

Пьяццолла – «Либертанго»

Не упустите возможность погрузиться в мир страсти и эмоций, которые дарит танго. Этот концерт обещает стать настоящим праздником для всех любителей музыки и танца!