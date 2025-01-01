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Музыкальные вечера на Арбате. Краски танго
Билеты от 600₽
Киноафиша Музыкальные вечера на Арбате. Краски танго

Музыкальные вечера на Арбате. Краски танго

6+
Возраст 6+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Захватывающее танго в Музее Скрябина: концерт, который нельзя пропустить

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвященный искусству танго. Это музыкальное событие объединит в себе мелодии, которые понятны всему миру и являются универсальным «языком», соединяющим европейскую и латиноамериканскую культуры.

Танго: от страсти к искусству

Танго давно перестало быть просто музыкой для танцев. Оно стало самостоятельным жанром, вдохновляющим режиссеров театра и кино. Известный композитор Астор Пьяццолла однажды сказал: «Я всю жизнь работал для танго! Моя музыка охватила все слои: и народ, и интеллектуалов». Также стоит отметить Карлоса Гардэля, легендарного аргентинского певца, который подарил миру такие хиты, как «Por Una Cabeza». Интересно, что одно из самых популярных танго — «Ревность» — было написано датчанином Якобом Гаде для американского фильма «Сын Зорро».

Программа концерта

В рамках концерта вы услышите:

  • Астор Пьяццолла – «Времена года в Буэнос-Айресе» (Осень, Зима, Лето, Весна)
  • Карлос Гардель – «Por Una Cabeza» из кинофильма «Запах Женщины»
  • Астор Пьяццолла – «Эскуало»
  • Пьяццолла – «История танго», сюита (Бордель 1900, Кафе 1930, Ночной клуб 1960)
  • Якоб Гаде – «Ревность»
  • Матос Родригес – «Кумпарсита»
  • Пьяццолла – «Забвение»
  • Пьяццолла – «Либертанго»

Не упустите возможность погрузиться в мир страсти и эмоций, которые дарит танго. Этот концерт обещает стать настоящим праздником для всех любителей музыки и танца!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 октября
Музей Скрябина Москва, Б.Николопесковский пер., 11
19:00 от 600 ₽

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