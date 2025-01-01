Музыкальные вечера на Арбате. Испанская серенада

Москва, Москонцерт приглашает вас на незабываемый вечер испанской музыки, который пройдет в исполнении талантливого семейного дуэта: Аркадия Резника (гитара) и Анны Резник (фортепиано). Это уникальное событие станет настоящим праздником для любителей классической музыки.
В программе концерта представлены произведения выдающихся испанских композиторов, таких как:
Также ожидается исполнение фрагмента знаменитого «Аранхуэсского концерта» Хоакина Родриго. В дополнение к испанской тематике, прозвучат пьесы, вдохновленные образами Испании, от Луиджи Боккерини и американского джазового пианиста Чика Кориа.
Вечер будет состоять из следующих музыкальных номеров:
Продолжительность концерта составит 1 час 10 минут без антракта. Не упустите возможность насладиться живыми мелодиями, которые перенесут вас в сердце Испании!