Музыкальные вечера на Арбате. Испанская серенада

Вечер испанской музыки с Аркадием и Анной Резник

Москва, Москонцерт приглашает вас на незабываемый вечер испанской музыки, который пройдет в исполнении талантливого семейного дуэта: Аркадия Резника (гитара) и Анны Резник (фортепиано). Это уникальное событие станет настоящим праздником для любителей классической музыки.

Программа вечера

В программе концерта представлены произведения выдающихся испанских композиторов, таких как:

Энрике Гранадос

Исаак Альбенис

Мануэль де Фалья

Федерико Морено Торроба

Также ожидается исполнение фрагмента знаменитого «Аранхуэсского концерта» Хоакина Родриго. В дополнение к испанской тематике, прозвучат пьесы, вдохновленные образами Испании, от Луиджи Боккерини и американского джазового пианиста Чика Кориа.

Список произведений

Вечер будет состоять из следующих музыкальных номеров:

Х. Родриго – Адажио из «Аранхуэсского концерта»

– Адажио из «Аранхуэсского концерта» Л. Боккерини – Интродукция и фанданго

– Интродукция и фанданго Э. Гранадос – «Андалуза»

– «Андалуза» И. Альбенис – «Астурия» («Легенда»)

– «Астурия» («Легенда») И. Альбенис – «Севилья»

– «Севилья» Х. Малатс – «Испанская серенада»

– «Испанская серенада» М. де Фалья – Испанский танец из оперы «Жизнь коротка»

– Испанский танец из оперы «Жизнь коротка» Ф. Морено-Торроба – Сонатина (для гитары и фортепиано)

– Сонатина (для гитары и фортепиано) Ч. Кориа – «Испания» (для гитары и фортепиано)

Информация о концерте

Продолжительность концерта составит 1 час 10 минут без антракта. Не упустите возможность насладиться живыми мелодиями, которые перенесут вас в сердце Испании!