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Музыкальные вечера на Арбате. Испанская серенада
Билеты от 600₽
Киноафиша Музыкальные вечера на Арбате. Испанская серенада

Музыкальные вечера на Арбате. Испанская серенада

6+
Возраст 6+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Вечер испанской музыки с Аркадием и Анной Резник

Москва, Москонцерт приглашает вас на незабываемый вечер испанской музыки, который пройдет в исполнении талантливого семейного дуэта: Аркадия Резника (гитара) и Анны Резник (фортепиано). Это уникальное событие станет настоящим праздником для любителей классической музыки.

Программа вечера

В программе концерта представлены произведения выдающихся испанских композиторов, таких как:

  • Энрике Гранадос
  • Исаак Альбенис
  • Мануэль де Фалья
  • Федерико Морено Торроба

Также ожидается исполнение фрагмента знаменитого «Аранхуэсского концерта» Хоакина Родриго. В дополнение к испанской тематике, прозвучат пьесы, вдохновленные образами Испании, от Луиджи Боккерини и американского джазового пианиста Чика Кориа.

Список произведений

Вечер будет состоять из следующих музыкальных номеров:

  • Х. Родриго – Адажио из «Аранхуэсского концерта»
  • Л. Боккерини – Интродукция и фанданго
  • Э. Гранадос – «Андалуза»
  • И. Альбенис – «Астурия» («Легенда»)
  • И. Альбенис – «Севилья»
  • Х. Малатс – «Испанская серенада»
  • М. де Фалья – Испанский танец из оперы «Жизнь коротка»
  • Ф. Морено-Торроба – Сонатина (для гитары и фортепиано)
  • Ч. Кориа – «Испания» (для гитары и фортепиано)

Информация о концерте

Продолжительность концерта составит 1 час 10 минут без антракта. Не упустите возможность насладиться живыми мелодиями, которые перенесут вас в сердце Испании!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 сентября
Музей Скрябина Москва, Б.Николопесковский пер., 11
19:00 от 600 ₽

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