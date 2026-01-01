Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Музыкальные вечера на Арбате. Государственный квартет имени П.И. Чайковского
Билеты от 700₽
Киноафиша Музыкальные вечера на Арбате. Государственный квартет имени П.И. Чайковского

Музыкальные вечера на Арбате. Государственный квартет имени П.И. Чайковского

6+
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О концерте

Музыкальные вечера на Арбате с Государственным квартетом имени П. И. Чайковского

Государственный квартет имени П. И. Чайковского, созданный в 1975 году, стал одним из самых уникальных коллективов Москонцерта. За годы своей работы он завоевал репутацию не только благодаря безупречному профессионализму, но и способности переосмысливать традиционные стереотипы исполнения. Каждый концерт квартета наполняется свежими идеями и выразительными оттенками.

В рамках цикла Музыкальные вечера на Арбате слушателей ждет программа, в которой прозвучат произведения трёх великих композиторов классической музыки: Вольфганга Амадея Моцарта, Людвига ван Бетховена и Александра Бородина. Каждое из этих произведений несет в себе характер и музыкальную философию своего времени.

Программа вечера

  • Моцарт – Струнный квартет № 17 "Охота" cи-бемоль мажор, К. 458
    • Allegro vivace
    • Menuetto
    • Adagio
    • Allegro assai
  • Бетховен – Струнный квартет № 4 до минор, op. 18 № 4
    • Allegro ma non tanto
    • Andante scherzoso quasi allegretto
    • Menuetto: Allegretto - Trio
    • Allegro – Prestissimo
  • Бородин – Струнный квартет № 2 ре мажор
    • Allegro moderato
    • Scherzo: Allegro
    • Notturno: Andante
    • Finale: Andante – Vivace

Этот музыкальный вечер подарит возможность насладиться богатством мировой музыкальной традиции в исполнении одного из лучших квартетов Москонцерта. Пусть встреча с музыкой станет для вас источником вдохновения и новых ощущений в мире классической музыки!

Купить билет на концерт Музыкальные вечера на Арбате. Государственный квартет имени П.И. Чайковского

Помощь с билетами
Июнь
30 июня вторник
19:00
Музей Скрябина Москва, Б.Николопесковский пер., 11
от 700 ₽

В ближайшие дни

Гранд Орган Симфони Гала
6+
Классическая музыка

Гранд Орган Симфони Гала

16 июня в 19:00 Большой зал Консерватории
от 1200 ₽
Радар. Лето. Крыша. 2026
18+
Рок Живая музыка

Радар. Лето. Крыша. 2026

5 июня в 19:00 Дизайн завод «Флакон»
от 3500 ₽
Cinema Medley: Интерстеллар
6+
Неоклассика

Cinema Medley: Интерстеллар

30 августа в 13:00 Концертный зал «Москва»
от 2500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше