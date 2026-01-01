Музыкальные вечера на Арбате. Государственный квартет имени П.И. Чайковского

Музыкальные вечера на Арбате с Государственным квартетом имени П. И. Чайковского

Государственный квартет имени П. И. Чайковского, созданный в 1975 году, стал одним из самых уникальных коллективов Москонцерта. За годы своей работы он завоевал репутацию не только благодаря безупречному профессионализму, но и способности переосмысливать традиционные стереотипы исполнения. Каждый концерт квартета наполняется свежими идеями и выразительными оттенками.

В рамках цикла Музыкальные вечера на Арбате слушателей ждет программа, в которой прозвучат произведения трёх великих композиторов классической музыки: Вольфганга Амадея Моцарта, Людвига ван Бетховена и Александра Бородина. Каждое из этих произведений несет в себе характер и музыкальную философию своего времени.

Программа вечера

Моцарт – Струнный квартет № 17 "Охота" cи-бемоль мажор, К. 458 Allegro vivace Menuetto Adagio Allegro assai

Бетховен – Струнный квартет № 4 до минор, op. 18 № 4 Allegro ma non tanto Andante scherzoso quasi allegretto Menuetto: Allegretto - Trio Allegro – Prestissimo

Бородин – Струнный квартет № 2 ре мажор Allegro moderato Scherzo: Allegro Notturno: Andante Finale: Andante – Vivace



Этот музыкальный вечер подарит возможность насладиться богатством мировой музыкальной традиции в исполнении одного из лучших квартетов Москонцерта. Пусть встреча с музыкой станет для вас источником вдохновения и новых ощущений в мире классической музыки!