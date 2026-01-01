Оповещения от Киноафиши
Музыкальные вечера на Арбате. Александр Гиндин. Шопен, Шуман, Лист
Билеты от 600₽
Музыкальные вечера на Арбате. Александр Гиндин. Шопен, Шуман, Лист

6+
Возраст 6+
Билеты от 600₽

О концерте

Сольный вечер Александра Гиндина

Заслуженный артист России Александр Гиндин, виртуозный пианист, представит свой сольный вечер в сопровождении ведущей Татьяны Сиверской. Это событие перенесет вас в мир музыки композиторов-романтиков, где каждая нота расскажет свою уникальную историю.

Программа вечера

В рамках концерта прозвучит замечательная коллекция произведений, среди которых:

  • Роберт Шуман – Соната № 3 фа минор, соч. 14
  • Ференц Лист – Три «Забытых вальса» S.215
  • Фредерик Шопен – Три блестящих вальса для фортепиано, соч. 34
  • Фредерик Шопен – Баллада № 1 соль минор, соч. 23

Интересные факты

Соната Роберта Шумана, написанная в 1836 году, изначально не имела второй части, но вскоре была дополнена Скерцо, что и сделало её известной как «Концерт для фортепиано без оркестра». Незаурядный формат произведения оценил знаменитый композитор Ференц Лист, который включил свои вальсы в ряд выдающихся музыкальных работ.

Не упустите возможность насладиться мастерством исполнителя и погрузиться в атмосферу романтической музыки. Этот вечер обещает быть незабываемым!

Апрель
4 апреля суббота
19:00
Музей Скрябина Москва, Б.Николопесковский пер., 11
от 600 ₽

