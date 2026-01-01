Музыкальные вечера на Арбате. Александр Гиндин. Шопен, Шуман, Лист

Сольный вечер Александра Гиндина

Заслуженный артист России Александр Гиндин, виртуозный пианист, представит свой сольный вечер в сопровождении ведущей Татьяны Сиверской. Это событие перенесет вас в мир музыки композиторов-романтиков, где каждая нота расскажет свою уникальную историю.

Программа вечера

В рамках концерта прозвучит замечательная коллекция произведений, среди которых:

Роберт Шуман – Соната № 3 фа минор, соч. 14

– Соната № 3 фа минор, соч. 14 Ференц Лист – Три «Забытых вальса» S.215

– Три «Забытых вальса» S.215 Фредерик Шопен – Три блестящих вальса для фортепиано, соч. 34

– Три блестящих вальса для фортепиано, соч. 34 Фредерик Шопен – Баллада № 1 соль минор, соч. 23

Интересные факты

Соната Роберта Шумана, написанная в 1836 году, изначально не имела второй части, но вскоре была дополнена Скерцо, что и сделало её известной как «Концерт для фортепиано без оркестра». Незаурядный формат произведения оценил знаменитый композитор Ференц Лист, который включил свои вальсы в ряд выдающихся музыкальных работ.

Не упустите возможность насладиться мастерством исполнителя и погрузиться в атмосферу романтической музыки. Этот вечер обещает быть незабываемым!