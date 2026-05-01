Музыкальные вечера на Арбате. Александр Гиндин (фортепиано). Шопен, Лист, Рахманинов
Билеты от 600₽
Музыкальные вечера на Арбате. Александр Гиндин (фортепиано). Шопен, Лист, Рахманинов

Возраст 6+
О концерте

Сольный вечер Александра Гиндина в Музее им. А. С. Скрябина

Москонцерт приглашает вас на захватывающий сольный вечер заслуженного артиста России Александра Гиндина. Мероприятие пройдет в музее имени А. С. Скрябина и предложит слушателям уникальную программу, посвященную фортепианному искусству XIX – начала XX века.

Классика и виртуозность

В программе вечера вы услышите яркие произведения великих композиторов. На первом отделении будут представлены:

  • Р. Шуман - Фантастические пьесы, op. 12
  • А. Скрябин - Соната № 10, op. 70
  • К. Дебюсси - L’Isle joyeuse ("Остров радости")

Эмоции и творчество

Во втором отделении вы сможете насладиться произведениями, полными глубины и эмоциональности:

  • С. Рахманинов - Прелюдия, op. 32 № 12
  • С. Рахманинов - Этюд-картина, op. 39 № 5
  • Ф. Лист - Valse oubliée № 1 ("Забытый вальс")
  • Ф. Лист - Au bord d’une source ("На берегу ручья")
  • Ф. Шопен - Вальс, op. 34 № 2
  • Ф. Шопен - Баллада № 1, op. 23

Обратите внимание: в программе возможны изменения.

Май
29 мая пятница
19:00
Музей Скрябина Москва, Б.Николопесковский пер., 11
от 600 ₽

