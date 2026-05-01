Музыкальные вечера на Арбате. Александр Гиндин (фортепиано). Шопен, Лист, Рахманинов

Сольный вечер Александра Гиндина в Музее им. А. С. Скрябина

Москонцерт приглашает вас на захватывающий сольный вечер заслуженного артиста России Александра Гиндина. Мероприятие пройдет в музее имени А. С. Скрябина и предложит слушателям уникальную программу, посвященную фортепианному искусству XIX – начала XX века.

Классика и виртуозность

В программе вечера вы услышите яркие произведения великих композиторов. На первом отделении будут представлены:

Р. Шуман - Фантастические пьесы, op. 12

А. Скрябин - Соната № 10, op. 70

К. Дебюсси - L’Isle joyeuse ("Остров радости")

Эмоции и творчество

Во втором отделении вы сможете насладиться произведениями, полными глубины и эмоциональности:

С. Рахманинов - Прелюдия, op. 32 № 12

С. Рахманинов - Этюд-картина, op. 39 № 5

Ф. Лист - Valse oubliée № 1 ("Забытый вальс")

Ф. Лист - Au bord d’une source ("На берегу ручья")

Ф. Шопен - Вальс, op. 34 № 2

Ф. Шопен - Баллада № 1, op. 23

Обратите внимание: в программе возможны изменения.