Музыкальные тропинки

Концерт для самых маленьких: знакомимся с симфоническим оркестром

Приглашаем вас на незабываемый концерт в рамках абонемента «Для самых маленьких». Этот интерактивный спектакль подарит детям возможность узнать, что такое симфонический оркестр и из каких инструментов он состоит.

Кто выступит на концерте?

Концерт будет вести Нина Магдалиц, музыковед и заслуженный деятель искусств Краснодарского края. Её увлекательный рассказ поможет маленьким зрителям легко воспринимать новую информацию о музыке и инструментах.

Дирижер и оркестр

Звучание концерта обеспечит Кубанский симфонический оркестр, под управлением заслуженного деятеля искусств Краснодарского края Дениса Ивенского. Он станет душой музыкального события, погружая детей в волшебный мир классической музыки.

Почему это стоит посетить?

Концерт — отличная возможность для самых маленьких не только услышать красивую музыку, но и окунуться в увлекательное путешествие по миру оркестра. Это идеальный способ привить любовь к искусству с самых ранних лет!

Не упустите шанс подарить своим детям незабываемые впечатления. Ждем вас на нашем концерте!