Музыкальные страницы Антонио Вивальди

Концерт «Солистов барокко»: Вивальди в Музыкальной квартире

Ансамбль «Солисты барокко» приглашает вас на удивительное музыкальное путешествие в мир Антонио Вивальди — одного из самых известных и загадочных композиторов XVIII века. На концерте выступят:

Екатерина Милкина (флейта)

Геннадий Акинфин (скрипка)

Елена Полуянченко (скрипка)

Заслуженная артистка России Маргарита Спиридонова (альт)

Ольга Матиева (клавесин)

Андрей Спиридонов (виолончель, художественный руководитель)

Анастасия Бондарева (меццо-сопрано)

Ведущая вечера: Татьяна Сиверская.

Загадки и легенды Вивальди

Антонио Вивальди пережил множество взлетов и падений в своей карьере. Его эксцентричная личность порождала множество легенд, а музыка сочетала обожание и зависть современников. Несмотря на то что композитор был забыт на долгие годы, его «второе пришествие» ознаменовалось фантастической популярностью, охватившей весь мир. Мало кто знает, что в последние годы жизни Вивальди мечтал о поездке в Россию, но здоровье не позволило ему осуществить эту мечту. Тем не менее, его музыка и наследие учеников прочно вошли в русском музыкальном искусстве.

Программа концерта

Зрителей ждет насыщенная программа, в которой прозвучат:

Концерт для струнных соль мажор

Концерт для флейты и струнных «Ночь»

Концерт для скрипки, органа и струнных ре минор

Nisi Dominus для меццо-сопрано и струнных

«Фолия» для двух скрипок и бассо континуо

Концерт для скрипки и струнных «Зима» из цикла «Времена года»

Ария Странника «Armatae face et anguibus» из оратории «Торжествующая Юдифь»

Продолжительность концерта — 1 час 15 минут без антракта. Обратите внимание, что в программе возможны изменения.

Не упустите возможность насладиться шедеврами Вивальди в исполнении талантливых музыкантов!