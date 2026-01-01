Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Музыкальные страницы Антонио Вивальди
Билеты от 500₽
Киноафиша Музыкальные страницы Антонио Вивальди

Музыкальные страницы Антонио Вивальди

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте

Концерт «Солистов барокко»: Вивальди в Музыкальной квартире

Ансамбль «Солисты барокко» приглашает вас на удивительное музыкальное путешествие в мир Антонио Вивальди — одного из самых известных и загадочных композиторов XVIII века. На концерте выступят:

  • Екатерина Милкина (флейта)
  • Геннадий Акинфин (скрипка)
  • Елена Полуянченко (скрипка)
  • Заслуженная артистка России Маргарита Спиридонова (альт)
  • Ольга Матиева (клавесин)
  • Андрей Спиридонов (виолончель, художественный руководитель)
  • Анастасия Бондарева (меццо-сопрано)

Ведущая вечера: Татьяна Сиверская.

Загадки и легенды Вивальди

Антонио Вивальди пережил множество взлетов и падений в своей карьере. Его эксцентричная личность порождала множество легенд, а музыка сочетала обожание и зависть современников. Несмотря на то что композитор был забыт на долгие годы, его «второе пришествие» ознаменовалось фантастической популярностью, охватившей весь мир. Мало кто знает, что в последние годы жизни Вивальди мечтал о поездке в Россию, но здоровье не позволило ему осуществить эту мечту. Тем не менее, его музыка и наследие учеников прочно вошли в русском музыкальном искусстве.

Программа концерта

Зрителей ждет насыщенная программа, в которой прозвучат:

  • Концерт для струнных соль мажор
  • Концерт для флейты и струнных «Ночь»
  • Концерт для скрипки, органа и струнных ре минор
  • Nisi Dominus для меццо-сопрано и струнных
  • «Фолия» для двух скрипок и бассо континуо
  • Концерт для скрипки и струнных «Зима» из цикла «Времена года»
  • Ария Странника «Armatae face et anguibus» из оратории «Торжествующая Юдифь»

Продолжительность концерта — 1 час 15 минут без антракта. Обратите внимание, что в программе возможны изменения.

Не упустите возможность насладиться шедеврами Вивальди в исполнении талантливых музыкантов!

Купить билет на концерт Музыкальные страницы Антонио Вивальди

Помощь с билетами
Март
28 марта суббота
19:00
Музыкальная квартира на Тверской Москва, 1-я Тверская-Ямская, 16/23, стр. 1
от 500 ₽

В ближайшие дни

Главный концерт недели
18+
Юмор
Главный концерт недели
7 марта в 19:30 Daddy Pub
от 1096 ₽
Женский StandUp
18+
Юмор Живая музыка
Женский StandUp
27 февраля в 21:00 Comedy Hall
от 990 ₽
Супер проверка комиков с ТВ
18+
Юмор
Супер проверка комиков с ТВ
4 апреля в 16:00 Standup Café
от 650 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше