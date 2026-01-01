Музыкальные страницы Антонио Вивальди

Ансамбль «Солисты барокко» приглашает вас на удивительное музыкальное путешествие в мир Антонио Вивальди — одного из самых известных и загадочных композиторов XVIII века. На концерте выступят:
Ведущая вечера: Татьяна Сиверская.
Антонио Вивальди пережил множество взлетов и падений в своей карьере. Его эксцентричная личность порождала множество легенд, а музыка сочетала обожание и зависть современников. Несмотря на то что композитор был забыт на долгие годы, его «второе пришествие» ознаменовалось фантастической популярностью, охватившей весь мир. Мало кто знает, что в последние годы жизни Вивальди мечтал о поездке в Россию, но здоровье не позволило ему осуществить эту мечту. Тем не менее, его музыка и наследие учеников прочно вошли в русском музыкальном искусстве.
Зрителей ждет насыщенная программа, в которой прозвучат:
Продолжительность концерта — 1 час 15 минут без антракта. Обратите внимание, что в программе возможны изменения.
Не упустите возможность насладиться шедеврами Вивальди в исполнении талантливых музыкантов!