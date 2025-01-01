Музыкальные сказки. Щелкунчик и Лоэнгрин

Волшебство музыки и песочной анимации

Приглашаем вас на уникальный концертный вечер с участием фортепианного дуэта Ирины Силивановой и Максима Пурыжинского, где вас ждёт незабываемое сочетание классической музыки и изящной песочной анимации от Марины Чистиной.

Программа вечера

П. Чайковский — Сюита из балета «Щелкунчик»

— Сюита из балета «Щелкунчик» Р. Вагнер — Фрагменты из «Тристана и Изольды», «Лоэнгрина», «Валькирии»

Погружение в волшебный мир

Скорое приближение зимы и Нового года пианисты отметят исполнением музыки из «Щелкунчика» Чайковского. Этот классический шедевр радует зрителей уже много десятилетий, вызывая улыбки у взрослых и детей по всему миру. Загадочная история Гофмана переносит нас в волшебный мир детства, полный чудес и чудесных образов. Каждая нота «Щелкунчика» — это настоящий художественный шедевр.

Магия вагнеровской драмы

Музыка Вагнера погрузит слушателей в величественный мир драмы, мифов и легенд. Одухотворённая лирика «Тристана и Изольды», проникновенные образы из «Лоэнгрина» и мощные эмоции «Валькирии» создадут атмосферу, полную страсти и силы. Песочные картины, рождающиеся на глазах у зрителей, подчеркнут глубину и выразительность вагнеровских шедевров.

Дополнительная информация

Обратите внимание, что программа может быть изменена. Продолжительность мероприятия составит 1 час 10 минут (одно отделение без антракта).

Не упустите возможность насладиться волшебным сочетанием музыки и визуального искусства на этом уникальном концерте!