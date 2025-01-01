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Музыкальные сказки. Щелкунчик и Лоэнгрин
Билеты от 700₽
Киноафиша Музыкальные сказки. Щелкунчик и Лоэнгрин

Музыкальные сказки. Щелкунчик и Лоэнгрин

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Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Волшебство музыки и песочной анимации

Приглашаем вас на уникальный концертный вечер с участием фортепианного дуэта Ирины Силивановой и Максима Пурыжинского, где вас ждёт незабываемое сочетание классической музыки и изящной песочной анимации от Марины Чистиной.

Программа вечера

  • П. Чайковский — Сюита из балета «Щелкунчик»
  • Р. Вагнер — Фрагменты из «Тристана и Изольды», «Лоэнгрина», «Валькирии»

Погружение в волшебный мир

Скорое приближение зимы и Нового года пианисты отметят исполнением музыки из «Щелкунчика» Чайковского. Этот классический шедевр радует зрителей уже много десятилетий, вызывая улыбки у взрослых и детей по всему миру. Загадочная история Гофмана переносит нас в волшебный мир детства, полный чудес и чудесных образов. Каждая нота «Щелкунчика» — это настоящий художественный шедевр.

Магия вагнеровской драмы

Музыка Вагнера погрузит слушателей в величественный мир драмы, мифов и легенд. Одухотворённая лирика «Тристана и Изольды», проникновенные образы из «Лоэнгрина» и мощные эмоции «Валькирии» создадут атмосферу, полную страсти и силы. Песочные картины, рождающиеся на глазах у зрителей, подчеркнут глубину и выразительность вагнеровских шедевров.

Дополнительная информация

Обратите внимание, что программа может быть изменена. Продолжительность мероприятия составит 1 час 10 минут (одно отделение без антракта).

Не упустите возможность насладиться волшебным сочетанием музыки и визуального искусства на этом уникальном концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 ноября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
13:00 от 700 ₽

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