Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Музыкальные сказки народов Кавказа
Киноафиша Музыкальные сказки народов Кавказа

Спектакль Музыкальные сказки народов Кавказа

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Приключения в мире сказок: музыкальный спектакль для детей

Мы отправляемся в воспетый поэтами край величественных гор, бескрайних степей и шумных рек. Вместе с главными героями самые юные гости преодолеют трудности и рассуждают о щедрости и благородстве — о том, чему нас учат сказки и какой смысл хранят старинные сюжеты.

На нашем событии прозвучат две небольших мудрых истории с антрактом.

«Чёрный орёл»

(Карачаевская народная сказка) Давным-давно в маленьком домике на опушке леса жил старый охотник с женой и дочерью. Однажды он поймал чёрного орла, который, к его удивлению, заговорил человеческим голосом и пообещал исполнить три желания, если его отпустят. Старик решает испытать судьбу и отпускает птицу, а впереди его ждут необычайные приключения. Это мудрая история о благородстве, честности и о том, что семья ценнее всех богатств мира.

«Как ослик грустью заболел»

(По мотивам советского мультфильма) У одной семьи жил трудолюбивый ослик по имени Плюш, который всегда помогал другим: отвозил девочку в школу и поливал цветы. Но однажды его место занял грузовичок «Фыр-фыр», который также любил трудиться, но по-своему. Плюш почувствовал себя ненужным и «заболел» грустью. Сможет ли ослик выздороветь и снова стать счастливым? Эта сказка о том, как важно чувствовать себя нужным.

В обеих историях прозвучит яркая музыка А. Хачатуряна, А. Бабаджаняна, Н. Римского-Корсакова, А. Бородина и других. Музыкальную нить истории будут вести:

  • Вадим Червиченко — артист народного театра «Глагол», рассказчик.
  • Юлия Попова — фортепиано, детский музыкальный педагог, орф и реджио-вдохновленный специалист.
  • Матвей Шилкин — гобой, солист-регулятор Санкт-Петербургского Губернаторского оркестра, выпускник Санкт-Петербургской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова.

Атлас искусства — это содружество творческих людей: музыкантов, актёров и художников, объединившихся с целью создавать программы, наполненные добрым смыслом, и делать искусство ближе для маленьких зрителей. Формат спектакля сочетает классическую музыку, литературу, элементы театра и изобразительного искусства.

Купить билет на спектакль Музыкальные сказки народов Кавказа

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
2 ноября воскресенье
12:00
Дом Кочневой Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Квест «Алиса в Стране Чудес»
6+
Иммерсивный
Квест «Алиса в Стране Чудес»
29 ноября в 10:05 «Взаперти» в Соляном
от 6700 ₽
Квест «Путешественники во времени»
6+
Перформанс Иммерсивный
Квест «Путешественники во времени»
5 октября в 15:20 «Взаперти» на Казанской
от 7000 ₽
Квест «Сухой закон»
18+
Иммерсивный
Квест «Сухой закон»
20 октября в 14:00 «Взаперти» на Марата
от 6000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше