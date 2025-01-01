Спектакль Музыкальные сказки народов Кавказа

Приключения в мире сказок: музыкальный спектакль для детей

Мы отправляемся в воспетый поэтами край величественных гор, бескрайних степей и шумных рек. Вместе с главными героями самые юные гости преодолеют трудности и рассуждают о щедрости и благородстве — о том, чему нас учат сказки и какой смысл хранят старинные сюжеты.

На нашем событии прозвучат две небольших мудрых истории с антрактом.

«Чёрный орёл»

(Карачаевская народная сказка) Давным-давно в маленьком домике на опушке леса жил старый охотник с женой и дочерью. Однажды он поймал чёрного орла, который, к его удивлению, заговорил человеческим голосом и пообещал исполнить три желания, если его отпустят. Старик решает испытать судьбу и отпускает птицу, а впереди его ждут необычайные приключения. Это мудрая история о благородстве, честности и о том, что семья ценнее всех богатств мира.

«Как ослик грустью заболел»

(По мотивам советского мультфильма) У одной семьи жил трудолюбивый ослик по имени Плюш, который всегда помогал другим: отвозил девочку в школу и поливал цветы. Но однажды его место занял грузовичок «Фыр-фыр», который также любил трудиться, но по-своему. Плюш почувствовал себя ненужным и «заболел» грустью. Сможет ли ослик выздороветь и снова стать счастливым? Эта сказка о том, как важно чувствовать себя нужным.

В обеих историях прозвучит яркая музыка А. Хачатуряна, А. Бабаджаняна, Н. Римского-Корсакова, А. Бородина и других. Музыкальную нить истории будут вести:

Вадим Червиченко — артист народного театра «Глагол», рассказчик.

Юлия Попова — фортепиано, детский музыкальный педагог, орф и реджио-вдохновленный специалист.

Матвей Шилкин — гобой, солист-регулятор Санкт-Петербургского Губернаторского оркестра, выпускник Санкт-Петербургской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова.

Атлас искусства — это содружество творческих людей: музыкантов, актёров и художников, объединившихся с целью создавать программы, наполненные добрым смыслом, и делать искусство ближе для маленьких зрителей. Формат спектакля сочетает классическую музыку, литературу, элементы театра и изобразительного искусства.