Музыкальные сказки. Лебединое озеро и Грезы

Театральное волшебство: «Детские сцены» Шумана и «Лебединое озеро» Чайковского

Приглашаем вас в увлекательное путешествие в мир детских фантазий, игр и мечтаний с концертом «Детские сцены» Роберта Шумана. Это изящное и трогательное произведение напомнит о самых светлых и беззаботных моментах жизни, погружая слушателей в атмосферу безмятежности и радости.

Особое внимание в программе будет уделено знаменитым картинам из балета «Лебединое озеро» Петра Чайковского. Уникальные визуальные образы, создаваемые в реальном времени с помощью песочной анимации, добавят дополнительный слой к музыкальному сопровождению, делая выступление еще более захватывающим.

Выступающие артисты

Сочинения великих композиторов представят известные российские пианисты, лауреаты международных конкурсов: Ирина Силиванова и Максим Пурыжинский. Их мастерство и эмоциональная выразительность внесут особую глубину в восприятие программы.

Творческая анимация

Визуальные изображения будут создаваться Мариной Чистиной, мастером песочной анимации и членом Союза художников России. Её работы уже были отмечены на Московской и Берлинской неделях искусств, и мы уверены, что её талант удивит и восхитит зрителей.

Программа концерта

Чайковский — Сюита из балета «Лебединое озеро»

Шуман — Детские сцены

Обратите внимание, что программа может быть изменена. Продолжительность мероприятия составит 1 час 10 минут без антракта. Не упустите возможность погрузиться в мир музыки и визуального искусства!