Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Музыкальные сказки. Лебединое озеро и Грезы
Билеты от 700₽
Киноафиша Музыкальные сказки. Лебединое озеро и Грезы

Музыкальные сказки. Лебединое озеро и Грезы

0+
Возраст 0+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Театральное волшебство: «Детские сцены» Шумана и «Лебединое озеро» Чайковского

Приглашаем вас в увлекательное путешествие в мир детских фантазий, игр и мечтаний с концертом «Детские сцены» Роберта Шумана. Это изящное и трогательное произведение напомнит о самых светлых и беззаботных моментах жизни, погружая слушателей в атмосферу безмятежности и радости.

Особое внимание в программе будет уделено знаменитым картинам из балета «Лебединое озеро» Петра Чайковского. Уникальные визуальные образы, создаваемые в реальном времени с помощью песочной анимации, добавят дополнительный слой к музыкальному сопровождению, делая выступление еще более захватывающим.

Выступающие артисты

Сочинения великих композиторов представят известные российские пианисты, лауреаты международных конкурсов: Ирина Силиванова и Максим Пурыжинский. Их мастерство и эмоциональная выразительность внесут особую глубину в восприятие программы.

Творческая анимация

Визуальные изображения будут создаваться Мариной Чистиной, мастером песочной анимации и членом Союза художников России. Её работы уже были отмечены на Московской и Берлинской неделях искусств, и мы уверены, что её талант удивит и восхитит зрителей.

Программа концерта

  • Чайковский — Сюита из балета «Лебединое озеро»
  • Шуман — Детские сцены

Обратите внимание, что программа может быть изменена. Продолжительность мероприятия составит 1 час 10 минут без антракта. Не упустите возможность погрузиться в мир музыки и визуального искусства!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 сентября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
13:00 от 700 ₽

В ближайшие дни

Супер проверка комиков с ТВ
18+
Юмор
Супер проверка комиков с ТВ
5 сентября в 20:00 Standup Café
от 700 ₽
Новый год в музыкальных столицах
6+
Классическая музыка
Новый год в музыкальных столицах
21 декабря в 19:00 Большой зал Консерватории
от 900 ₽
Вивальди. Времена года. Оркестр с роялем при свечах
0+
Классическая музыка
Вивальди. Времена года. Оркестр с роялем при свечах
4 сентября в 20:00 Зеленый театр ВДНХ
от 2500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше