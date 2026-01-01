Музыкальные сады Британии. Орган и клавесин
Билеты от 500₽
Музыкальные сады Британии. Орган и клавесин

Возраст 6+
О концерте

Огранный концерт английских мелодий

Английский сад складывается из прихотливых дорожек, неожиданных лужаек и тонких ароматов, которые меняются за каждым поворотом. Так же устроена и программа Марии Успенской и Алексея Шевченко.

В центре вечера — английская музыка от эпохи Елизаветы I до начала XX века. Зрители услышат произведения Уильяма Бёрда, который стоит у истоков английской клавирной традиции, а также композиции его современников — Петера Филипса и Джайлза Фарнаби. Эти произведения представляют собой домашнюю музыку, не знавшую концертных залов — танцы, фантазии и обработки народных мелодий.

Гендель и Пёрселл — самые знаменитые имена в программе — раскроют звучание английских салонов в середине вечера. В завершение программы будет представлена «Милтон-сюита» Хью Блэра 1917 года, написанная в честь великого английского поэта.

Пусть этот летний вечер будет наполнен уединением и английским спокойствием.

Июнь
5 июня пятница
20:00
Храм Святого Людовика Москва, М.Лубянка, 12а
от 500 ₽

