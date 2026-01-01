Музыкальные признания. Классика и оперетта
Билеты от 300₽
Музыкальные признания. Классика и оперетта

0+
Продолжительность 80 минут
О концерте

Звуки оперной классики в камерном формате

Приглашаем вас на уникальный концерт, который позволит вам насладиться шедеврами мировой оперной классики и романсами в исполнении выдающихся артистов. Команда, состоящая из Марины Агафоновой-Аванти (сопрано) и Александра Гладкова (баритон), создаст незабываемую атмосферу, а пианист Михаил Ченцов дополнит концерт артистичным исполнением.

Ведущая вечера Инна Василиади поделится интересными фактами и рассказами о произведениях, которым посвящены многие тома литературы, сэкономив ваше время и укрепив эмоциональную связь с музыкой.

Программа концерта

  • В. А. Моцарт – Серенада Дон Жуана из оперы «Дон Жуан»
  • В. А. Моцарт – Ария Церлины из оперы «Дон Жуан»
  • В. А. Моцарт – Дуэт Дон Жуана и Церлины из оперы «Дон Жуан»
  • М. Глинка – «Я помню чудное мгновенье» (сл. А. Пушкина)
  • П. Чайковский – «То было раннею весной» (сл. А. Толстого)
  • П. Чайковский – «Средь шумного бала» (сл. А. Толстого)
  • П. Чайковский – «День ли царит» (сл. А. Апухтина)
  • П. Чайковский – Серенада Дон Жуана (сл. А. Толстого)
  • С. Танеев – «Бьется сердце беспокойное» (сл. Н Некрасова)
  • И. Кальман – Дуэт Сильвы и Эдвина «Помнишь ли ты» из оперетты «Сильва»
  • И. Кальман – Дуэт Сильвы и Эдвина «Сильва, люблю тебя» из оперетты «Сильва»
  • Р. Фальво – «Скажите девушки»
  • Х. Лакалье – «Амапола»
  • Ч. Биксио – «Говори мне о любви!»
  • В. А. Моцарт – «Милая крошка»
  • В. А. Моцарт – Дуэт Папагено и Папагены из оперы «Волшебная флейта»

Продолжительность концерта

Ожидайте увлекательный вечер продолжительностью 1 час 20 минут без антракта. Обратите внимание, что в программе возможны изменения.

Июнь
17 июня среда
19:00
Музыкальная квартира на Тверской Москва, 1-я Тверская-Ямская, 16/23, стр. 1
от 300 ₽

