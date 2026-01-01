Музыкальные признания. Классика и оперетта

Звуки оперной классики в камерном формате
Приглашаем вас на уникальный концерт, который позволит вам насладиться шедеврами мировой оперной классики и романсами в исполнении выдающихся артистов. Команда, состоящая из Марины Агафоновой-Аванти (сопрано) и Александра Гладкова (баритон), создаст незабываемую атмосферу, а пианист Михаил Ченцов дополнит концерт артистичным исполнением.
Ведущая вечера Инна Василиади поделится интересными фактами и рассказами о произведениях, которым посвящены многие тома литературы, сэкономив ваше время и укрепив эмоциональную связь с музыкой.
Программа концерта
- В. А. Моцарт – Серенада Дон Жуана из оперы «Дон Жуан»
- В. А. Моцарт – Ария Церлины из оперы «Дон Жуан»
- В. А. Моцарт – Дуэт Дон Жуана и Церлины из оперы «Дон Жуан»
- М. Глинка – «Я помню чудное мгновенье» (сл. А. Пушкина)
- П. Чайковский – «То было раннею весной» (сл. А. Толстого)
- П. Чайковский – «Средь шумного бала» (сл. А. Толстого)
- П. Чайковский – «День ли царит» (сл. А. Апухтина)
- П. Чайковский – Серенада Дон Жуана (сл. А. Толстого)
- С. Танеев – «Бьется сердце беспокойное» (сл. Н Некрасова)
- И. Кальман – Дуэт Сильвы и Эдвина «Помнишь ли ты» из оперетты «Сильва»
- И. Кальман – Дуэт Сильвы и Эдвина «Сильва, люблю тебя» из оперетты «Сильва»
- Р. Фальво – «Скажите девушки»
- Х. Лакалье – «Амапола»
- Ч. Биксио – «Говори мне о любви!»
- В. А. Моцарт – «Милая крошка»
- В. А. Моцарт – Дуэт Папагено и Папагены из оперы «Волшебная флейта»
Продолжительность концерта
Ожидайте увлекательный вечер продолжительностью 1 час 20 минут без антракта. Обратите внимание, что в программе возможны изменения.