Спектакль Музыкальные приключения новогодних игрушек

Новогодний спектакль для всей семьи

В Музей-квартире Гольденвейзера пройдёт увлекательный спектакль для всей семьи. В этом представлении новогодние игрушки отправляются в музыкальное путешествие по русским народным песням и романсам, а также произведениям великих композиторов: Глинки, Чайковского, Мусоргского и Дворжака.

Сюрпризы от Деда Мороза и Снегурочки

Дед Мороз и Снегурочка поздравят зрителей с Новым Годом, добавляя атмосферу праздника и волшебства. Это чудесное театрализованное представление обязательно понравится тем, кто ценит семейные новогодние мероприятия с музыкальными номерами.

Творческий состав

Спектакль украсят выступления талантливых исполнителей: Михаил Ченцов на фортепиано, Виктория Носовская – на вокале, а также актёры Ирина Язвинская, Анна Щетинина и Григорий Волков. Каждый из них внесёт свою уникальную ноту в общее волшебство представления.

Не упустите возможность провести незабываемый вечер с семьёй, насладившись музыкальными приключениями и атмосферой новогоднего чуда!