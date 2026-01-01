Премьера камерного спектакля по мотивам сказки Корнея Чуковского

В Галерее искусств «Niko» состоится премьера камерного спектакля по мотивам сказки Корнея Чуковского. Накануне дня рождения любимого несколькими поколениями поэта и писателя, приглашаем вас в волшебный мир его сказок и стихотворений.

О чем спектакль?

«Музыкальные приключения Бибигона» – это сказка в стихах и прозе о крошечном мальчике-лилипуте Бибигоне, который прилетел с Луны и живет на даче в Переделкине. Он совершает невероятные подвиги, противостоит злу и храбро защищает своих друзей. В спектакле прозвучат и другие beloved стихотворения Чуковского, создавая атмосферу радости и веселья.

Музыкальное сопровождение

Все события разворачиваются в живом диалоге с музыкой. Зрителей ожидает звучание произведений таких композиторов, как Шостакович, Прокофьев, Мусоргский, Сибелиус, Крейслер и Цфасман. За роялем — Ирина Грайфер, а роль Рассказчика исполняет молодой актер Роман Ханов.

Особая атмосфера

Камерное пространство Галереи Нико создает уникальную атмосферу для восприятия спектакля. Интерактивный формат делает маленьких зрителей активными участниками происходящего. Перед началом спектакля состоится мастер-класс с художницей Инной Островской, на котором дети подготовят реквизит для спектакля.

Режиссер и продюсер

Спектакль ставит режиссер Наталия Анастасьева, а продюсером выступает Галина Голубова. Чуковский мастерски говорил с детьми искренне и весело, что делает его сказки по-прежнему любимыми и актуальными.