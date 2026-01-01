Спектакль Музыкальные приключения Бибигона

В Галерее искусств «Niko» состоится премьера камерного спектакля по мотивам сказки Корнея Чуковского. Накануне дня рождения любимого несколькими поколениями поэта и писателя, приглашаем вас в волшебный мир его сказок и стихотворений.
«Музыкальные приключения Бибигона» – это сказка в стихах и прозе о крошечном мальчике-лилипуте Бибигоне, который прилетел с Луны и живет на даче в Переделкине. Он совершает невероятные подвиги, противостоит злу и храбро защищает своих друзей. В спектакле прозвучат и другие beloved стихотворения Чуковского, создавая атмосферу радости и веселья.
Все события разворачиваются в живом диалоге с музыкой. Зрителей ожидает звучание произведений таких композиторов, как Шостакович, Прокофьев, Мусоргский, Сибелиус, Крейслер и Цфасман. За роялем — Ирина Грайфер, а роль Рассказчика исполняет молодой актер Роман Ханов.
Камерное пространство Галереи Нико создает уникальную атмосферу для восприятия спектакля. Интерактивный формат делает маленьких зрителей активными участниками происходящего. Перед началом спектакля состоится мастер-класс с художницей Инной Островской, на котором дети подготовят реквизит для спектакля.
Спектакль ставит режиссер Наталия Анастасьева, а продюсером выступает Галина Голубова. Чуковский мастерски говорил с детьми искренне и весело, что делает его сказки по-прежнему любимыми и актуальными.