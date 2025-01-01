Музыкальные портреты. Концерт для духового оркестра
Приглашаем вас на уникальный концерт, где зазвучат великолепные произведения для духового оркестра. Это событие погрузит зрителей в мир музыки, созданной выдающимися композиторами разных эпох.
Программа первого отделения
- Франц фон Зуппе — Увертюра к оперетте «Лёгкая кавалерия»
- Альфред Рид — «Отелло», музыкальный портрет для духового оркестра
- Берт Аппермонт — Эль Сид (El Cid)
- Якоб де Хаан — Концертная пьеса для духового оркестра «Баня Лука»
Программа второго отделения
- Берт Аппермонт — Сюита для духового оркестра «Ноев Ковчег»
- Джеймс Барнс — Вариации для духового оркестра на тему Паганини
- Клод-Мишель Шёнберг — Музыкальный портрет «Мисс Сайгон»
- Якоб де Хаан — Concerto d'Amore
Исполнители
Концерт будет представлен духовым оркестром «Невские фанфары» при участии духовой и ударной группы Симфонического оркестра Санкт-Петербурга. Дирижером выступит Юрий Фокин.
Продолжительность
Общая продолжительность концерта — 1 час 40 минут, в программе предусмотрен антракт.
Не упустите возможность насладиться живой музыкой и окунуться в атмосферу творчества великих композиторов!