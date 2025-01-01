Музыкальные портреты. Концерт для духового оркестра

Приглашаем вас на уникальный концерт, где зазвучат великолепные произведения для духового оркестра. Это событие погрузит зрителей в мир музыки, созданной выдающимися композиторами разных эпох.

Программа первого отделения

Франц фон Зуппе — Увертюра к оперетте «Лёгкая кавалерия»

— Увертюра к оперетте «Лёгкая кавалерия» Альфред Рид — «Отелло», музыкальный портрет для духового оркестра

— «Отелло», музыкальный портрет для духового оркестра Берт Аппермонт — Эль Сид (El Cid)

— Эль Сид (El Cid) Якоб де Хаан — Концертная пьеса для духового оркестра «Баня Лука»

Программа второго отделения

Берт Аппермонт — Сюита для духового оркестра «Ноев Ковчег»

— Сюита для духового оркестра «Ноев Ковчег» Джеймс Барнс — Вариации для духового оркестра на тему Паганини

— Вариации для духового оркестра на тему Паганини Клод-Мишель Шёнберг — Музыкальный портрет «Мисс Сайгон»

— Музыкальный портрет «Мисс Сайгон» Якоб де Хаан — Concerto d'Amore

Исполнители

Концерт будет представлен духовым оркестром «Невские фанфары» при участии духовой и ударной группы Симфонического оркестра Санкт-Петербурга. Дирижером выступит Юрий Фокин.

Продолжительность

Общая продолжительность концерта — 1 час 40 минут, в программе предусмотрен антракт.

Не упустите возможность насладиться живой музыкой и окунуться в атмосферу творчества великих композиторов!