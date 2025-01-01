Меню
Музыкальные портреты
Киноафиша Музыкальные портреты

Музыкальные портреты

6+
Возраст 6+

О концерте

Музыкальные портреты. Концерт для духового оркестра

Приглашаем вас на уникальный концерт, где зазвучат великолепные произведения для духового оркестра. Это событие погрузит зрителей в мир музыки, созданной выдающимися композиторами разных эпох.

Программа первого отделения

  • Франц фон Зуппе — Увертюра к оперетте «Лёгкая кавалерия»
  • Альфред Рид — «Отелло», музыкальный портрет для духового оркестра
  • Берт Аппермонт — Эль Сид (El Cid)
  • Якоб де Хаан — Концертная пьеса для духового оркестра «Баня Лука»

Программа второго отделения

  • Берт Аппермонт — Сюита для духового оркестра «Ноев Ковчег»
  • Джеймс Барнс — Вариации для духового оркестра на тему Паганини
  • Клод-Мишель Шёнберг — Музыкальный портрет «Мисс Сайгон»
  • Якоб де Хаан — Concerto d'Amore

Исполнители

Концерт будет представлен духовым оркестром «Невские фанфары» при участии духовой и ударной группы Симфонического оркестра Санкт-Петербурга. Дирижером выступит Юрий Фокин.

Продолжительность

Общая продолжительность концерта — 1 час 40 минут, в программе предусмотрен антракт.

Не упустите возможность насладиться живой музыкой и окунуться в атмосферу творчества великих композиторов!

Купить билет на концерт Музыкальные портреты

Декабрь
24 декабря среда
19:00
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
от 700 ₽

