«Музыкальные новаторы XIX века: Чайковский, Шопен и Лист». Максим Чекмарёв

Вечер музыки великих романтиков

Представители музыкального романтизма — Чайковский, Шопен и Лист — были не такими уж сентиментальны, как принято считать. Их творчество, безусловно, было полным фантазий и грёз, но также характерно новыми жанрами, формами и выразительными средствами, которые продолжают вдохновлять музыкантов и зрителей до сих пор.

Талантливый пианист Максим Чекмарёв представит незабываемый вечер музыки, посвященный гениям XIX века Петру Ильичу Чайковскому, Фредерику Шопену и Ференцу Листу. Вы сможете услышать произведения, ставшие настоящим прорывом в музыкальном мире своего времени.

Программа концерта

Произведения П.И. Чайковского, полные русской души и лиризма.

Утонченные и виртуозные сочинения Ф. Шопена, покоряющие своей мелодичностью.

Блестящие музыкальные произведения Ф. Листа, демонстрирующие мастерство композитора и виртуозность исполнителя.

Для исполнения программы будет использоваться старинный аутентичный рояль фирмы «Шрёдер», что добавит особый шарм и атмосферу вечеру.

Концерт пройдет в два отделения с одним антрактом. Продюсер — Анастасия Козельская.