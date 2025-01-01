Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
«Музыкальные новаторы XIX века: Чайковский, Шопен и Лист». Максим Чекмарёв
Киноафиша «Музыкальные новаторы XIX века: Чайковский, Шопен и Лист». Максим Чекмарёв

«Музыкальные новаторы XIX века: Чайковский, Шопен и Лист». Максим Чекмарёв

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Вечер музыки великих романтиков

Представители музыкального романтизма — Чайковский, Шопен и Лист — были не такими уж сентиментальны, как принято считать. Их творчество, безусловно, было полным фантазий и грёз, но также характерно новыми жанрами, формами и выразительными средствами, которые продолжают вдохновлять музыкантов и зрителей до сих пор.

Талантливый пианист Максим Чекмарёв представит незабываемый вечер музыки, посвященный гениям XIX века Петру Ильичу Чайковскому, Фредерику Шопену и Ференцу Листу. Вы сможете услышать произведения, ставшие настоящим прорывом в музыкальном мире своего времени.

Программа концерта

  • Произведения П.И. Чайковского, полные русской души и лиризма.
  • Утонченные и виртуозные сочинения Ф. Шопена, покоряющие своей мелодичностью.
  • Блестящие музыкальные произведения Ф. Листа, демонстрирующие мастерство композитора и виртуозность исполнителя.

Для исполнения программы будет использоваться старинный аутентичный рояль фирмы «Шрёдер», что добавит особый шарм и атмосферу вечеру.

Концерт пройдет в два отделения с одним антрактом. Продюсер — Анастасия Козельская.

Купить билет на концерт «Музыкальные новаторы XIX века: Чайковский, Шопен и Лист». Максим Чекмарёв

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
17 октября пятница
19:00
Дом Шредера Санкт-Петербург, Петроградская наб., 32
от 800 ₽

Фотографии

«Музыкальные новаторы XIX века: Чайковский, Шопен и Лист». Максим Чекмарёв «Музыкальные новаторы XIX века: Чайковский, Шопен и Лист». Максим Чекмарёв «Музыкальные новаторы XIX века: Чайковский, Шопен и Лист». Максим Чекмарёв

В ближайшие дни

Комедийный баттл: Мужское/Женское
18+
Юмор
Комедийный баттл: Мужское/Женское
20 ноября в 20:30 Синий Пушкин
от 500 ₽
Vincent Gross Quartet (USA)
6+
Джаз
Vincent Gross Quartet (USA)
7 октября в 19:30 Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге
от 2500 ₽
Орган при Свечах
6+
Классическая музыка
Орган при Свечах
1 ноября в 21:00 Базилика святой Екатерины Александрийской
от 599 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше