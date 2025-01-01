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Музыкальные миры Хаяо Миядзаки
Билеты от 800₽
Киноафиша Музыкальные миры Хаяо Миядзаки

Музыкальные миры Хаяо Миядзаки

6+
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Концерт-история по мотивам фильмов Хаяо Миядзаки

«Унесенные призраками», «Принцесса Мононоке», «Ходячий замок» — эти шедевры оскароносного режиссера и мультипликатора Хаяо Миядзаки навсегда вписаны в историю человечества. Вечные темы добра и зла, равновесия между человеком и природой, а также исцеляющей силы любви мастерски воплощены в его анимационных работах, покоривших сердца миллионов зрителей.

В этот вечер вы станете участником необычного концерта-истории, который станет настоящим праздником для детей и взрослых. Вместе с музыкантами вы погрузитесь в чарующий мир японского фольклора, наслаждаясь лучшими саундтреками из фильмов Хаяо Миядзаки.

Музыкальная программа

Непередаваемую сказочную атмосферу создаст уникальный инструментальный ансамбль. Вас ждёт величественный «король инструментов» — орган, нежный и воздушный тембр флейты, а также завораживающее звучание скрипки. В программе:

  • Темы из фильма «Унесенные призраками»:
    • Одним летним днём
    • Народ страны чудес
    • Мальчик дракон
    • Вальс Чичиро
  • Темы из фильма «Принцесса Мононоке»:
    • Принцесса Мононоке
    • Рассказ Ашитаки
    • Потерянный народ
    • Отправление на запад
  • Темы из фильма «Небесный замок Лапута»:
    • Камень колдовства
    • Небесный замок
    • Нести тебя
  • Темы из фильма «Ведьмина служба доставки»:
    • Со мной все будет хорошо
    • Метла мамы
    • Окно пекаря
  • Темы из фильма «Мой сосед Тоторо»:
    • Мой сосед Тоторо
    • Мей пропала
    • Путь ветра
  • «Вальс» из фильма «Ходячий замок»

Исполняют лауреаты международных конкурсов:

  • Нина Лиманская (флейта)
  • Тамара Егорова (скрипка)
  • Анастасия Быкова (орган)

Продолжительность концерта: 60 минут (без антракта). Обратите внимание, парковка на территории собора запрещена!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 сентября
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
18:00 от 800 ₽

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