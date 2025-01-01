Музыкальные миры Хаяо Миядзаки

Концерт-история по мотивам фильмов Хаяо Миядзаки

«Унесенные призраками», «Принцесса Мононоке», «Ходячий замок» — эти шедевры оскароносного режиссера и мультипликатора Хаяо Миядзаки навсегда вписаны в историю человечества. Вечные темы добра и зла, равновесия между человеком и природой, а также исцеляющей силы любви мастерски воплощены в его анимационных работах, покоривших сердца миллионов зрителей.

В этот вечер вы станете участником необычного концерта-истории, который станет настоящим праздником для детей и взрослых. Вместе с музыкантами вы погрузитесь в чарующий мир японского фольклора, наслаждаясь лучшими саундтреками из фильмов Хаяо Миядзаки.

Музыкальная программа

Непередаваемую сказочную атмосферу создаст уникальный инструментальный ансамбль. Вас ждёт величественный «король инструментов» — орган, нежный и воздушный тембр флейты, а также завораживающее звучание скрипки. В программе:

Темы из фильма «Унесенные призраками»: Одним летним днём Народ страны чудес Мальчик дракон Вальс Чичиро

Темы из фильма «Принцесса Мононоке»: Принцесса Мононоке Рассказ Ашитаки Потерянный народ Отправление на запад

Темы из фильма «Небесный замок Лапута»: Камень колдовства Небесный замок Нести тебя

Темы из фильма «Ведьмина служба доставки»: Со мной все будет хорошо Метла мамы Окно пекаря

Темы из фильма «Мой сосед Тоторо»: Мой сосед Тоторо Мей пропала Путь ветра

«Вальс» из фильма «Ходячий замок»

Исполняют лауреаты международных конкурсов:

Нина Лиманская (флейта)

Тамара Егорова (скрипка)

Анастасия Быкова (орган)

Продолжительность концерта: 60 минут (без антракта). Обратите внимание, парковка на территории собора запрещена!