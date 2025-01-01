Музыкальные миры Хаяо Миядзаки

«Унесенные призраками», «Принцесса Мононоке», «Ходячий замок» — эти шедевры оскароносного режиссера и мультипликатора Хаяо Миядзаки навсегда вписаны в историю человечества. Вечные темы добра и зла, равновесия между человеком и природой, а также исцеляющей силы любви мастерски воплощены в его анимационных работах, покоривших сердца миллионов зрителей.
В этот вечер вы станете участником необычного концерта-истории, который станет настоящим праздником для детей и взрослых. Вместе с музыкантами вы погрузитесь в чарующий мир японского фольклора, наслаждаясь лучшими саундтреками из фильмов Хаяо Миядзаки.
Непередаваемую сказочную атмосферу создаст уникальный инструментальный ансамбль. Вас ждёт величественный «король инструментов» — орган, нежный и воздушный тембр флейты, а также завораживающее звучание скрипки. В программе:
Исполняют лауреаты международных конкурсов:
Продолжительность концерта: 60 минут (без антракта). Обратите внимание, парковка на территории собора запрещена!