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Билеты от 800₽
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Музыкальные лабиринты

6+
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте

Творческие Дни Гитары в Гнесинке

19–21 августа 2026 года в стенах Российской академии музыки имени Гнесиных пройдет пятая Всероссийская творческая гитарная школа «Творческие Дни Гитары в Гнесинке». Это событие обещает быть насыщенным и интересным, собирая мастеров и любителей игры на гитаре.

Музыка в исполнении Ровшана Мамедкулиева

В первый день фестиваля зрителей ожидает выступление Ровшана Мамедкулиева — одного из выдающихся исполнителей на классической гитаре. Лауреат более 25 международных и всероссийских конкурсов, он является профессором Российской академии музыки имени Гнесиных.

В программе его выступления будут звучать произведения разных эпох, от классики до современной музыки. Это не только возможность оценить тонкость камерного звучания гитары, но и насладиться её виртуозными возможностями.

Выступление COMPROMISE-Quartet

Во втором отделении на сцену выйдет COMPROMISE-Quartet. В состав коллектива входят:

  • Григорий Середин — баян
  • Дмитрий Притула — классическая гитара
  • Давид Ружавинский — контрабас
  • Юрий Посыпанов — перкуссия

Музыканты не ограничивают себя рамками одного жанра. Они экспериментируют с различными тембрами и стилями, создавая собственные композиции и оригинальные аранжировки. Каждый их номер — это новое звучание знакомых музыкальных тем, иногда с неожиданными продолжениями.

Их виртуозность и чувство стиля органично сочетаются с искренностью и живой сценической энергией, делая выступление неповторимым опытом.

Обратите внимание, что программа может меняться.

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Август
20 августа четверг
19:00
Московская детская музыкальная школа им. Гнесиных Москва, Б.Филевская, 29
от 800 ₽

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