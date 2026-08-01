Музыкальные лабиринты

Творческие Дни Гитары в Гнесинке

19–21 августа 2026 года в стенах Российской академии музыки имени Гнесиных пройдет пятая Всероссийская творческая гитарная школа «Творческие Дни Гитары в Гнесинке». Это событие обещает быть насыщенным и интересным, собирая мастеров и любителей игры на гитаре.

Музыка в исполнении Ровшана Мамедкулиева

В первый день фестиваля зрителей ожидает выступление Ровшана Мамедкулиева — одного из выдающихся исполнителей на классической гитаре. Лауреат более 25 международных и всероссийских конкурсов, он является профессором Российской академии музыки имени Гнесиных.

В программе его выступления будут звучать произведения разных эпох, от классики до современной музыки. Это не только возможность оценить тонкость камерного звучания гитары, но и насладиться её виртуозными возможностями.

Выступление COMPROMISE-Quartet

Во втором отделении на сцену выйдет COMPROMISE-Quartet. В состав коллектива входят:

Григорий Середин — баян

Дмитрий Притула — классическая гитара

Давид Ружавинский — контрабас

Юрий Посыпанов — перкуссия

Музыканты не ограничивают себя рамками одного жанра. Они экспериментируют с различными тембрами и стилями, создавая собственные композиции и оригинальные аранжировки. Каждый их номер — это новое звучание знакомых музыкальных тем, иногда с неожиданными продолжениями.

Их виртуозность и чувство стиля органично сочетаются с искренностью и живой сценической энергией, делая выступление неповторимым опытом.

Обратите внимание, что программа может меняться.