Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Музыкальные краски Франции
Киноафиша Музыкальные краски Франции

Музыкальные краски Франции

12+
Возраст 12+

О концерте

Салонные вечера с солистами симфонического оркестра

Приглашаем вас на музыкальный вечер, который порадует любителей классической музыки. В рамках цикла «Салонные вечера с солистами симфонического оркестра» выступят талантливые музыканты, среди которых:

  • Елена Левитская, флейта
  • Сергей Обухов, альт
  • Tамара Тарновская, арфа
  • Евгений Бадрах, фагот
  • Алексей Гребенкин, фортепиано

В программе вечера прозвучат произведения известных композиторов: Дебюсси, Форе, Равеля, Дютийё и Жоливе. Каждый из них привнес в музыку свои уникальные ноты, что сделает вечер незабываемым.

Не упустите возможность насладиться выдающимся исполнением классических произведений в дружеской атмосфере. Это отличный способ провести вечер в компании музыки и искусства!

Купить билет на концерт Музыкальные краски Франции

Помощь с билетами
В других городах
Март
10 марта вторник
16:00
Концертный зал им. Каца Новосибирск, Красный просп., 18/1

В ближайшие дни

6 сонат Изаи: Ольга Волкова
6+
Классическая музыка
6 сонат Изаи: Ольга Волкова
26 апреля в 18:00 НОВАТ
от 2000 ₽
Джон Гарик
16+
Хип-хоп
Джон Гарик
14 апреля в 19:00 Лофт-парк «Подземка»
от 1800 ₽
Стендап. Открытый микрофон
18+
Юмор
Стендап. Открытый микрофон
17 марта в 19:00 Standup Room
от 300 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше