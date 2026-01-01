Музыкальные краски Франции

Салонные вечера с солистами симфонического оркестра

Приглашаем вас на музыкальный вечер, который порадует любителей классической музыки. В рамках цикла «Салонные вечера с солистами симфонического оркестра» выступят талантливые музыканты, среди которых:

Елена Левитская, флейта

Сергей Обухов, альт

Tамара Тарновская, арфа

Евгений Бадрах, фагот

Алексей Гребенкин, фортепиано

В программе вечера прозвучат произведения известных композиторов: Дебюсси, Форе, Равеля, Дютийё и Жоливе. Каждый из них привнес в музыку свои уникальные ноты, что сделает вечер незабываемым.

Не упустите возможность насладиться выдающимся исполнением классических произведений в дружеской атмосфере. Это отличный способ провести вечер в компании музыки и искусства!