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Музыкальные истории Дмитрия Илугдина: диалог рояля и контрабаса
Билеты от 1000₽
Киноафиша Музыкальные истории Дмитрия Илугдина: диалог рояля и контрабаса

Музыкальные истории Дмитрия Илугдина: диалог рояля и контрабаса

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Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Эмоциональная музыка от ILUGDIN DUO

Дмитрий Илугдин – известный российский пианист и композитор, лидер коллектива ILUGDIN TRIO. Он славится своим умением синтезировать различные музыкальные жанры, включая элементы кинематографической драматургии, академическую глубину и свободу джаза. В дуэте с ним выступит Михаил Дмитриев – талантливый контрабасист и полуфиналист нашумевшего телепроекта «Большой джаз». Их сотрудничество обещает стать настоящим музыкальным открытием.

Что ожидать?

Зрители могут ожидать яркую и эмоциональную программу, где каждый аккорд будет наполнен ощущениями и переживаниями. Музыка Илугдина проникает в душу, создавая атмосферу, которая не оставит равнодушным никого. Это будет не просто концерт, а целый музыкальный спектакль.

Не упустите возможность насладиться живой музыкой и погрузиться в мир эмоций и чувств. Ждем вас 11 декабря на этом удивительном событии!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
11 декабря
Концертный зал им. Архиповой Москва, Брюсов пер., 2/14, стр. 8
19:00 от 1000 ₽

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