Музыкальные истории Дмитрия Илугдина: диалог рояля и контрабаса

Эмоциональная музыка от ILUGDIN DUO

Дмитрий Илугдин – известный российский пианист и композитор, лидер коллектива ILUGDIN TRIO. Он славится своим умением синтезировать различные музыкальные жанры, включая элементы кинематографической драматургии, академическую глубину и свободу джаза. В дуэте с ним выступит Михаил Дмитриев – талантливый контрабасист и полуфиналист нашумевшего телепроекта «Большой джаз». Их сотрудничество обещает стать настоящим музыкальным открытием.

Что ожидать?

Зрители могут ожидать яркую и эмоциональную программу, где каждый аккорд будет наполнен ощущениями и переживаниями. Музыка Илугдина проникает в душу, создавая атмосферу, которая не оставит равнодушным никого. Это будет не просто концерт, а целый музыкальный спектакль.

Не упустите возможность насладиться живой музыкой и погрузиться в мир эмоций и чувств. Ждем вас 11 декабря на этом удивительном событии!