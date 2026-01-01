Музыкальные инструменты: давайте знакомиться

Приглашаем вас в мир волшебной музыки, представляемый Государственным оркестром народных инструментов. Это большой и многообразный коллектив, объединяющий талантливых музыкантов, который готов подарить вам незабываемые моменты.
В программе выступления вы услышите:
Каждый номер будет исполнен солистами и ансамблями оркестра, что позволит вам оценить широту художественных возможностей таких инструментов, как домра, балалайка, баян и ксилофон.
Под руководством дирижёра Анатолия Шутикова, вечер обещает стать настоящим праздником музыки и эмоций. Вы сможете насладиться мастерством музыкантов, каждое выступление которых полнится яркостью и оригинальностью.
Обратите внимание, что продолжительность программы составит 1 час.
Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального события!