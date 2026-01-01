Музыкальные инструменты: давайте знакомиться

Музыкальный вечер с оркестром народных инструментов

Приглашаем вас в мир волшебной музыки, представляемый Государственным оркестром народных инструментов. Это большой и многообразный коллектив, объединяющий талантливых музыкантов, который готов подарить вам незабываемые моменты.

Программа вечера

В программе выступления вы услышите:

Народные мелодии;

Произведения русских композиторов;

Произведения зарубежных авторов;

Каждый номер будет исполнен солистами и ансамблями оркестра, что позволит вам оценить широту художественных возможностей таких инструментов, как домра, балалайка, баян и ксилофон.

Искусство дирижирования

Под руководством дирижёра Анатолия Шутикова, вечер обещает стать настоящим праздником музыки и эмоций. Вы сможете насладиться мастерством музыкантов, каждое выступление которых полнится яркостью и оригинальностью.

Продолжительность

Обратите внимание, что продолжительность программы составит 1 час.

Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального события!