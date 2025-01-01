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Музыкальные диалоги: Россия и Германия
Билеты от 500₽
Киноафиша Музыкальные диалоги: Россия и Германия

Музыкальные диалоги: Россия и Германия

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Музыкальный диалог двух эпох в храме Святого Людовика

В одном вечере встретятся два культурных полюса XVIII–XIX веков — Германия и Россия. Германия, задавшая тон органному и скрипичному барокко, и Россия, стремительно вошедшая в европейский музыкальный контекст после петровских реформ. Зрители смогут насладиться грандиозными токкатами и утончёнными русскими сонатами, которые ведут беседу сквозь два столетия.

В этом музыкальном путешествии орган Бёше-Дебьер зазвучит в паре с барочной скрипкой, и каждая пьеса станет шагом навстречу двум великим музыкальным школам.

Программа вечера

Вечер откроет токката Иоганна Себастьяна Баха E-dur BWV 566 — каскад света и полифонии, написанный до его знаменитых лейпцигских шедевров. Ей откликнется соната для соло-скрипки Ивана Хандошкина, русского мастера, ради которого аристократы приезжали в Петербург, чтобы послушать «северного Паганини».

Следом Максим Березовский, первый выпускник Болонской академии из России, представит свою сонату для скрипки и клавира, добавляя итальянскую ясность в музыкальную палитру вечера. Немецкий ответ будет представлен искрящейся радостью токкаты Константина Гомилиуса, которая звучит как соборный колокол, перешагнувший в эпоху романтизма.

Мгновения созерцания

Хрупкая «Чувствительная ария» Хандошкина и «Молитва без слов» князя-философа Одоевского продемонстрируют, что орган и скрипка могут не только торжествовать, но и шептать. Это минуты чистого созерцания, как тихая свеча в полумраке храма.

Вечер завершится сонатой для скрипки и клавира ми мажор, которая объединит строгость «небесного» барокко и земную эмоциональность нового времени в едином дыхании.

Исполнители

В виртуозном исполнении Фатимы Лафишевой и Елены Агаповой-Стрижаковой музыка оживёт под сводами храма, подсказывая: истинная красота рождается там, где встречаются разные миры.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 сентября
Храм Святого Людовика Москва, М.Лубянка, 12а
20:00 от 500 ₽

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