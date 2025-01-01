Музыкальное stand-up шоу с группой «Рамис Ахметов и Клуб 33»

Приглашаем вас на уникальный вечер, который сочетает в себе живое музыкальное шоу, stand-up комедию и импровизацию. «Рамис Ахметов и Клуб 33» представляют новый формат, в котором артисты обсуждают темы, знакомые каждому, кто сталкивается с рутиной большого города.

О чем шоу?

Четверо героев, оказавшихся в кризисе среднего возраста, решают создать рок-группу в 33 года — и так появляется «Клуб 33». Среди них: бывший автогонщик, инструктор по вождению, stand-up комик с ТНТ и рекламщик. Их объединяет стремление достичь успеха в мегаполисе. Но после 30 лет жизнь подкидывает новые вызовы: кредиты, ипотеки, алименты и сложные отношения с женщинами. Как справиться с этими трудностями? Ответы на эти вопросы вы найдете в нашем шоу.

Кто на сцене?

В нашем составе — опытные музыканты и комики, участники популярных шоу StandUp ТНТ, «Открытого Микрофона», «Comedy Баттла» и «Премьер Лиги КВН». Специальный гость вечера — Елена Корнеева, ведущая Comedy Радио и участница шоу «Comedy Баттл» на ТНТ.

Условия посещения

Мероприятие пройдет в формате размещения за столиками. Весь вечер у вас будет возможность заказывать еду и напитки. Рассадка осуществляется администратором по факту прихода. Если вы приобрели билет на мероприятие с указанием схемы зала, рассадка будет строго по местам, указанным в билетах. В случае покупки билета без схемы, места будут распределены в зависимости от категории вашего билета. Мы также можем подсадить вас к другим гостям за один стол, что подходит для небольших компаний.

Советы для зрителей

Если вы хотите сидеть вместе с друзьями, приходите заранее. Это также увеличит ваши шансы занять места ближе к сцене (это не касается мероприятий с конкретными местами). Пожалуйста, обратите внимание, что если гость находится в состоянии сильного алкогольного опьянения, ему могут отказать в входе.

Импровизация и розыгрыши

В течение вечера вас ожидает импровизационное общение с залом и розыгрыши бесплатных напитков. StandUp_Msk — это комьюнити стендап-комиков со всей России, которые превращают кафе, рестораны и бары по всей Москве в настоящие комедийные клубы.

Возрастные ограничения

Мероприятие строго 18+. Если у вас есть вопросы или вы хотите уточнить, повторится ли кто-то из комиков на нашем мероприятии, звоните по номеру +7 (926) 851-85-89 или пишите в Telegram @standupmoskvich.