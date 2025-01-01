Музыкальное шоу «Christmas at Hogwarts»

Волшебство снова оживает на музыкальном шоу «Christmas at Hogwarts» в одном из самых красивых соборов Петербурга. Это уникальное музыкальное путешествие отправит вас в таинственный мир чародейства и волшебства в уютном соборе Яани Кирик.
В исполнении камерного оркестра и органа прозвучит музыка из легендарных фильмов о «мальчике, который выжил». Культовые герои оживут на большом экране в захватывающем мультимедийном формате!
Невероятный саундтрек Джона Уильямса будет исполнен камерным оркестром, а красоту музыкальных композиций дополнит величественный орган — идеально подходящий для передачи магии. Каждый из нас мечтал провести Рождество в Хогвартсе, и хотя не все смогли попасть на платформу 9¾, дверь в мир сказки и волшебства откроется для каждого.
Не упустите возможность отправиться в мир волшебного Рождества и насладиться незабываемым музыкальным опытом!