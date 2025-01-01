Музыкальное шоу «Christmas at Hogwarts»

Возвращение волшебства: Christmas at Hogwarts

Волшебство снова оживает на музыкальном шоу «Christmas at Hogwarts» в одном из самых красивых соборов Петербурга. Это уникальное музыкальное путешествие отправит вас в таинственный мир чародейства и волшебства в уютном соборе Яани Кирик.

В исполнении камерного оркестра и органа прозвучит музыка из легендарных фильмов о «мальчике, который выжил». Культовые герои оживут на большом экране в захватывающем мультимедийном формате!

Звуки магии

Невероятный саундтрек Джона Уильямса будет исполнен камерным оркестром, а красоту музыкальных композиций дополнит величественный орган — идеально подходящий для передачи магии. Каждый из нас мечтал провести Рождество в Хогвартсе, и хотя не все смогли попасть на платформу 9¾, дверь в мир сказки и волшебства откроется для каждого.

Исполнители

Мария Лобецкая — орган : участник и лауреат многочисленных конкурсов органной музыки, мастер искусств и выпускница Высшей Школы Музыки и Театра Гамбурга (Германия).

: участник и лауреат многочисленных конкурсов органной музыки, мастер искусств и выпускница Высшей Школы Музыки и Театра Гамбурга (Германия). Камерный оркестр «Ауэр» : лауреат третьего всероссийского музыкального конкурса.

: лауреат третьего всероссийского музыкального конкурса. Григорий Воскобойник — контрабас: лауреат 1-й премии Gartov Competition, выступал в составе оркестров Мариинского театра, Московской и Санкт-Петербургской филармоний, а также Стокгольмской оперы. Концертировал в известных залах мира — Suntory Hall, Концертгебау, Oper Graz и другим.

Не упустите возможность отправиться в мир волшебного Рождества и насладиться незабываемым музыкальным опытом!