Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Музыкальное шоу «Christmas at Hogwarts»
Киноафиша Музыкальное шоу «Christmas at Hogwarts»

Музыкальное шоу «Christmas at Hogwarts»

6+
Возраст 6+

О концерте

Возвращение волшебства: Christmas at Hogwarts

Волшебство снова оживает на музыкальном шоу «Christmas at Hogwarts» в одном из самых красивых соборов Петербурга. Это уникальное музыкальное путешествие отправит вас в таинственный мир чародейства и волшебства в уютном соборе Яани Кирик.

В исполнении камерного оркестра и органа прозвучит музыка из легендарных фильмов о «мальчике, который выжил». Культовые герои оживут на большом экране в захватывающем мультимедийном формате!

Звуки магии

Невероятный саундтрек Джона Уильямса будет исполнен камерным оркестром, а красоту музыкальных композиций дополнит величественный орган — идеально подходящий для передачи магии. Каждый из нас мечтал провести Рождество в Хогвартсе, и хотя не все смогли попасть на платформу 9¾, дверь в мир сказки и волшебства откроется для каждого.

Исполнители

  • Мария Лобецкая — орган: участник и лауреат многочисленных конкурсов органной музыки, мастер искусств и выпускница Высшей Школы Музыки и Театра Гамбурга (Германия).
  • Камерный оркестр «Ауэр»: лауреат третьего всероссийского музыкального конкурса.
  • Григорий Воскобойник — контрабас: лауреат 1-й премии Gartov Competition, выступал в составе оркестров Мариинского театра, Московской и Санкт-Петербургской филармоний, а также Стокгольмской оперы. Концертировал в известных залах мира — Suntory Hall, Концертгебау, Oper Graz и другим.

Не упустите возможность отправиться в мир волшебного Рождества и насладиться незабываемым музыкальным опытом!

Купить билет на концерт Музыкальное шоу «Christmas at Hogwarts»

Помощь с билетами
В других городах
Январь
5 января понедельник
19:00
Яани Кирик Санкт-Петербург, Декабристов, 54а
от 1400 ₽

Фотографии

Музыкальное шоу «Christmas at Hogwarts» Музыкальное шоу «Christmas at Hogwarts» Музыкальное шоу «Christmas at Hogwarts» Музыкальное шоу «Christmas at Hogwarts» Музыкальное шоу «Christmas at Hogwarts» Музыкальное шоу «Christmas at Hogwarts» Музыкальное шоу «Christmas at Hogwarts»

В ближайшие дни

Элитный Stand Up
18+
Юмор
Элитный Stand Up
11 января в 15:45 Квартира 8
от 700 ₽
Штраус-гала в Итальянском просвете
6+
Классическая музыка
Штраус-гала в Итальянском просвете
28 декабря в 20:00 Эрмитаж. Большой итальянский просвет
от 3500 ₽
Концерт под звездами «Divas in the Dark: Billie Eilish, Lana Del Rey, Lady Gaga»
6+
Живая музыка
Концерт под звездами «Divas in the Dark: Billie Eilish, Lana Del Rey, Lady Gaga»
17 января в 21:00 Планетарий
от 1300 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше