Музыкальное путешествие в Хогвартс

Приглашаем вас на незабываемое событие — концерт, который перенесет вас в волшебный мир Гарри Поттера. Исполнители: лауреат международных конкурсов Мария Лобецкая (орган) и трубач Константин Березин. Концерт включает в себя магическую музыку из культовых фильмов о Гарри Поттере, а визуальное сопровождение обеспечит художник по песку Елена Полторацкая.

Погружение в мир Гарри Поттера

Основой концертной программы станет волшебная музыка, созданная знаменитыми композиторами Голливуда, такими как Джон Уильямс и Патрик Дойл. Зрителей ждут такие композиции, как:

  • Музыка из фильма «Гарри Поттер и Философский камень»: Diagon Alley, Family Portrait, Hogwarts Forever и другие.
  • Музыка из фильма «Гарри Поттер и узник Азкабана»: Hagrid the Professor, A Window to the Past.
  • Музыка из фильма «Гарри Поттер и Тайная комната»: The Flying Car, Gilderoy Lockhart, Dobby the House Elf.
  • Музыка из фильма «Гарри Поттер и Кубок огня»: Death of Cedric, Harry in Winter, Hogwarts’ Hymn.

Все это создает уникальную атмосферу, позволяя окунуться в мир приключений и магии вместе с любимыми персонажами.

Исполнители

Мария Лобецкая — одна из самых виртуозных органисток современности, мастер своего дела. Она является лауреаткой международных конкурсов, среди которых конкурс им. Таривердиева. Выпускница Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Римского-Корсакова, Мария активно выступает и ведет преподавательскую деятельность.

Константин Березин — трубач и дирижёр, лауреат Всесоюзного конкурса исполнителей на духовых инструментах. Гастролируя по России и за границей, Константин приносит радость слушателям своей игрой, участвуя в различных музыкальных фестивалях.

Елена Полторацкая — талантливый художник, мастер песочной анимации. Она создает выразительные и захватывающие картины из песка, которые дополнят музыкальное путешествие визуальным восприятием.

В магический мир вместе!

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут. Не упустите шанс насладиться уникальным музыкальным путешествием, которое подарит вам волшебные воспоминания и эмоции, наполненные магией мира Гарри Поттера!

Расписание

В других городах

Пермь, 3 января
Органный зал Пермской филармонии Пермь, Ленина, 51б
12:00 от 750 ₽ 15:00 от 750 ₽

