Музыкальное путешествие по операм Моцарта

Музыкальная программа о Моцарте в МКЗ «Зарядье»

В Московском концертном зале «Зарядье» пройдет уникальное музыкальное событие, посвященное операм Вольфганга Амадея Моцарта. Центральные фигуры программы - Керубино и Дон Жуан, которые представляют собой различные грани человеческих чувств и любви.

Герои опер и их образы

Образы Керубино и Дон Жуана демонстрируют универсальность моцартовского театра. Моцарт не просто рассказывает истории, он проникает в суть человеческой природы, затрагивая такие вечные темы, как любовь, свобода, ответственность и неизбежность расплаты. Его герои - живые люди с их собственными чувствами, ошибками и слабостями, что делает оперы актуальными даже спустя более двух столетий.

Программа концерта

В программе возможны изменения.

I отделение

В. А. Моцарт

Увертюра к опере «Свадьба Фигаро»

Ария Керубино «Рассказать, объяснить не могу я» из оперы «Свадьба Фигаро»

Ария Бастьена «Верь мне, дорогая» из оперы «Бастьен и Бастьенна»

Ария Сюзанны «Приди, мой милый» из оперы «Свадьба Фигаро»

Дуэт Папагено и Папагены из оперы «Волшебная флейта»

Ария графа Альмавивы «Ты заставишь меня быть добрым?» из оперы «Свадьба Фигаро»

II отделение

В. А. Моцарт

Увертюра к опере «Дон Жуан»

Серенада Дон Жуана «День угас» из оперы «Дон Жуан»

Ария Донны Эльвиры «Он принёс одно лишь несчастье» из оперы «Дон Жуан»

Ария Дон Жуана «За здравие, милые дамы!» из оперы «Дон Жуан»

Дуэт Директора и Поэта из оперы «Директор театра»

Терцет Дон Жуана, Лепорелло и Донны Эльвиры «О, сердце, успокойся!»

Ария Зарастро «В этих святых покоях» из оперы «Волшебная флейта»

Продолжительность: I отделение – 35 минут, II отделение – 40 минут

Концерт проходит в рамках IV Московского летнего музыкального фестиваля «Зарядье».