Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды»
Музыкальное путешествие по операм Моцарта
Музыкальное путешествие по операм Моцарта

Возраст 6+
О концерте

Музыкальная программа о Моцарте в МКЗ «Зарядье»

В Московском концертном зале «Зарядье» пройдет уникальное музыкальное событие, посвященное операм Вольфганга Амадея Моцарта. Центральные фигуры программы - Керубино и Дон Жуан, которые представляют собой различные грани человеческих чувств и любви.

Герои опер и их образы

Образы Керубино и Дон Жуана демонстрируют универсальность моцартовского театра. Моцарт не просто рассказывает истории, он проникает в суть человеческой природы, затрагивая такие вечные темы, как любовь, свобода, ответственность и неизбежность расплаты. Его герои - живые люди с их собственными чувствами, ошибками и слабостями, что делает оперы актуальными даже спустя более двух столетий.

Программа концерта

В программе возможны изменения.

I отделение

  • В. А. Моцарт
  • Увертюра к опере «Свадьба Фигаро»
  • Ария Керубино «Рассказать, объяснить не могу я» из оперы «Свадьба Фигаро»
  • Ария Бастьена «Верь мне, дорогая» из оперы «Бастьен и Бастьенна»
  • Ария Сюзанны «Приди, мой милый» из оперы «Свадьба Фигаро»
  • Дуэт Папагено и Папагены из оперы «Волшебная флейта»
  • Ария графа Альмавивы «Ты заставишь меня быть добрым?» из оперы «Свадьба Фигаро»

II отделение

  • В. А. Моцарт
  • Увертюра к опере «Дон Жуан»
  • Серенада Дон Жуана «День угас» из оперы «Дон Жуан»
  • Ария Донны Эльвиры «Он принёс одно лишь несчастье» из оперы «Дон Жуан»
  • Ария Дон Жуана «За здравие, милые дамы!» из оперы «Дон Жуан»
  • Дуэт Директора и Поэта из оперы «Директор театра»
  • Терцет Дон Жуана, Лепорелло и Донны Эльвиры «О, сердце, успокойся!»
  • Ария Зарастро «В этих святых покоях» из оперы «Волшебная флейта»

Продолжительность: I отделение – 35 минут, II отделение – 40 минут

Концерт проходит в рамках IV Московского летнего музыкального фестиваля «Зарядье».

Июль
1 июля среда
19:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 700 ₽

