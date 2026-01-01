Музыкальное путешествие по операм Моцарта

Музыкальная программа о Моцарте в МКЗ «Зарядье»
В Московском концертном зале «Зарядье» пройдет уникальное музыкальное событие, посвященное операм Вольфганга Амадея Моцарта. Центральные фигуры программы - Керубино и Дон Жуан, которые представляют собой различные грани человеческих чувств и любви.
Герои опер и их образы
Образы Керубино и Дон Жуана демонстрируют универсальность моцартовского театра. Моцарт не просто рассказывает истории, он проникает в суть человеческой природы, затрагивая такие вечные темы, как любовь, свобода, ответственность и неизбежность расплаты. Его герои - живые люди с их собственными чувствами, ошибками и слабостями, что делает оперы актуальными даже спустя более двух столетий.
Программа концерта
В программе возможны изменения.
I отделение
- В. А. Моцарт
- Увертюра к опере «Свадьба Фигаро»
- Ария Керубино «Рассказать, объяснить не могу я» из оперы «Свадьба Фигаро»
- Ария Бастьена «Верь мне, дорогая» из оперы «Бастьен и Бастьенна»
- Ария Сюзанны «Приди, мой милый» из оперы «Свадьба Фигаро»
- Дуэт Папагено и Папагены из оперы «Волшебная флейта»
- Ария графа Альмавивы «Ты заставишь меня быть добрым?» из оперы «Свадьба Фигаро»
II отделение
- В. А. Моцарт
- Увертюра к опере «Дон Жуан»
- Серенада Дон Жуана «День угас» из оперы «Дон Жуан»
- Ария Донны Эльвиры «Он принёс одно лишь несчастье» из оперы «Дон Жуан»
- Ария Дон Жуана «За здравие, милые дамы!» из оперы «Дон Жуан»
- Дуэт Директора и Поэта из оперы «Директор театра»
- Терцет Дон Жуана, Лепорелло и Донны Эльвиры «О, сердце, успокойся!»
- Ария Зарастро «В этих святых покоях» из оперы «Волшебная флейта»
Продолжительность: I отделение – 35 минут, II отделение – 40 минут
Концерт проходит в рамках IV Московского летнего музыкального фестиваля «Зарядье».