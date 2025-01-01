Меню
Музыкальное путешествие по мирам Хаяо Миядзаки: часть 2
Билеты от 700₽
6+
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О концерте

Музыкальное путешествие в миры Миядзаки: часть 2

Ансамбль "Терцио" приглашает вас продолжить музыкальное путешествие в волшебный мир картин легендарного японского режиссера-аниматора Хаяо Миядзаки. На концерте вы вновь встретите любимых героев и сможете познакомиться с их увлекательными историями.

Что вас ждет на концерте

Вы поможете отважному принцу Ашитаке выжить и спасти лесного духа жизни и смерти. Затем защитите загадочный летающий остров Лапута от военных и пиратов. А также окажете поддержку Тихиро в ее стремлении спасти родителей из лап злых духов.

Уютная атмосфера и исполнители

Концерт пройдет в уютной атмосфере, окруженной свечами и чистым звучанием духовых и струнно-клавишных инструментов. В качестве исполнителей выступят профессиональные музыканты:

  • Анастасия Ярославцева (флейта, пикколо)
  • Иван Пернатий (фагот)
  • Анна Никулина (фортепиано)

Викторина и розыгрыш призов

После концерта организаторы проведут увлекательную викторину и разыграют призы. Не спешите покидать зал — это отличная возможность проявить свои знания о мире Миядзаки и получить подарки!

Приходите и погрузитесь в магию музыки и анимации!

Купить билет на концерт Музыкальное путешествие по мирам Хаяо Миядзаки: часть 2

Декабрь
14 декабря воскресенье
12:00
Концертный зал им. Архиповой Москва, Брюсов пер., 2/14, стр. 8
от 700 ₽

