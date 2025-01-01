Музыкальное путешествие. Гитара соло и вокал

Творческие Дни Гитары в Гнесинке: Всероссийская гитарная школа

С 20 по 22 августа 2025 года в Гнесинке пройдет второй концерт в рамках Всероссийской творческой гитарной школы «Творческие Дни Гитары в Гнесинке». В этот вечер зрителей ожидает выступление ярких музыкантов: Аси Селютиной и Дмитрия Мурина.

Первое отделение: Ася Селютина и одиннадцатиструнная гитара

Ася Селютина, известная своим мастерством игры на одиннадцатиструнной гитаре, представит шедевры гитарной музыки, охватывающие период с XVII века до наших дней. Ее разнообразный репертуар обещает оставить незабываемые впечатления даже у самых искушенных слушателей.

Программа первого отделения:

Иоганн Себастьян Бах (1685-1750) - Прелюдия и Жига из Виолончельной сюиты № 3, до мажор (переложение для гитары Аси Селютиной)

Ася Селютина (р. 1981) - Вариации на тему В. Вавилова «Ave Maria Каччини»

Никита Кошкин (р. 1956) - «Орфей»

Второе отделение: Дмитрий Мурин и его вокальное творчество

Следующим на сцену выйдет Дмитрий Мурин, который порадует зрителей блестящими произведениями композиторов романтической эпохи и музыкой XX века. Его вокальное мастерство добавит особое очарование выступлению.

Программа второго отделения:

Висенте Асенсио (1908-1979) - Сюита «Изысканная коллекция»: Спокойствие, Радость, Тишина, Ликование, Поспешность

Ролан Дьенс (1955-2016) - «Сон Козерога»

Сергей Руднев (р. 1955) - «Дань почтения Барриосу», «У зори-то, у зореньки», «Ах, вы сени»

Ариэль Рамирес (1921-2010) - Феликс Луна (1925-2009) - «Alfonsina y el mar»

Аниелло Каллифано (1870-1919) - Энрико Каннио (1874-1949) - «O Surdato ‘Nnamurato»

Обратите внимание, что в программе возможны изменения. Не упустите шанс насладиться уникальной атмосферой гитарной музыки и вокала на этом незабываемом концерте!