Музыкальное путешествие. Гитара соло и вокал

С 20 по 22 августа 2025 года в Гнесинке пройдет второй концерт в рамках Всероссийской творческой гитарной школы «Творческие Дни Гитары в Гнесинке». В этот вечер зрителей ожидает выступление ярких музыкантов: Аси Селютиной и Дмитрия Мурина.
Ася Селютина, известная своим мастерством игры на одиннадцатиструнной гитаре, представит шедевры гитарной музыки, охватывающие период с XVII века до наших дней. Ее разнообразный репертуар обещает оставить незабываемые впечатления даже у самых искушенных слушателей.
Следующим на сцену выйдет Дмитрий Мурин, который порадует зрителей блестящими произведениями композиторов романтической эпохи и музыкой XX века. Его вокальное мастерство добавит особое очарование выступлению.
Обратите внимание, что в программе возможны изменения. Не упустите шанс насладиться уникальной атмосферой гитарной музыки и вокала на этом незабываемом концерте!