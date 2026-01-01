Музыкальное приношение

Финальный концерт серии Уральского молодёжного симфонического оркестра (УМСО) в рамках фестиваля «Сириус – Роза Хутор» станет приношением красоте большого симфонического репертуара. УМСО был создан в 2006 году как академия подготовки оркестровых кадров и концертирующий коллектив. Сегодня это один из заметных молодёжных оркестров страны, который в разные годы сотрудничал с такими выдающимися музыкантами, как Владимир Федосеев, Наталия Гутман и Денис Мацуев.
Под управлением дирижёра Дмитрия Филатова прозвучит музыка, знакомая многим, которая не теряет своей силы в живом исполнении. Концерт позволит услышать оркестр во всей его красоте и блеске.
Программа выстроена вокруг шедевров русского музыкального театра и включает произведения таких композиторов, как Прокофьев, Римский-Корсаков, Глазунов и Чайковский. В ней соединяются яркий тематизм и богатство оркестровки. Русская музыка особенно богата такими сочинениями, которые во многом и прославили её на мировой арене.
Обратите внимание: в программе возможны изменения.