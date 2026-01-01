Музыкальное приношение
6+
Продолжительность 70 минут
О концерте

Финальный концерт Уральского молодёжного симфонического оркестра

Финальный концерт серии Уральского молодёжного симфонического оркестра (УМСО) в рамках фестиваля «Сириус – Роза Хутор» станет приношением красоте большого симфонического репертуара. УМСО был создан в 2006 году как академия подготовки оркестровых кадров и концертирующий коллектив. Сегодня это один из заметных молодёжных оркестров страны, который в разные годы сотрудничал с такими выдающимися музыкантами, как Владимир Федосеев, Наталия Гутман и Денис Мацуев.

Под управлением дирижёра Дмитрия Филатова прозвучит музыка, знакомая многим, которая не теряет своей силы в живом исполнении. Концерт позволит услышать оркестр во всей его красоте и блеске.

Программа концерта

Программа выстроена вокруг шедевров русского музыкального театра и включает произведения таких композиторов, как Прокофьев, Римский-Корсаков, Глазунов и Чайковский. В ней соединяются яркий тематизм и богатство оркестровки. Русская музыка особенно богата такими сочинениями, которые во многом и прославили её на мировой арене.

Список произведений

  • Сергей Прокофьев (1891–1953)
    «Монтекки и Капулетти» из Сюиты № 2 к балету «Ромео и Джульетта», ор. 64
  • Николай Римский-Корсаков (1844–1908)
    Музыкальная картина «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане»
  • Сергей Танеев (1856–1915)
    «Канцона» для кларнета с оркестром (солист – Лев Журавский)
  • Сергей Прокофьев (1891–1953)
    Сюита из балета «Золушка»
    Вальс Золушки – Полночь
  • Макс Христиан Фридрих Брух (1838–1920)
    Пьеса для виолончели с оркестром Kol Nidrei, ор. 47 (солистка – Екатерина Ольховая)
  • Александр Глазунов (1865–1936)
    Адажио из балета «Раймонда», ор. 57 (солистка – Ольга Голунова)
  • Георгий Свиридов (1915–1988)
    Музыкальные иллюстрации к повести А. С. Пушкина «Метель» (Тройка – Романс – Вальс)
  • Игорь Стравинский (1882–1971)
    Сюита из балета «Жар-птица» (Хоровод царевен – Колыбельная Жар-птицы – Поганый пляс Кащеева царства – Финал)
  • Пётр Чайковский (1840–1893)
    Па-де-де из балета «Щелкунчик», ор. 71

Обратите внимание: в программе возможны изменения.

Июнь
22 июня понедельник
19:00
Концертный центр «Сириус» Сочи, пос. Сириус, Чемпионов, 5
от 1800 ₽

