Музыкальное приношение

Финальный концерт Уральского молодёжного симфонического оркестра

Финальный концерт серии Уральского молодёжного симфонического оркестра (УМСО) в рамках фестиваля «Сириус – Роза Хутор» станет приношением красоте большого симфонического репертуара. УМСО был создан в 2006 году как академия подготовки оркестровых кадров и концертирующий коллектив. Сегодня это один из заметных молодёжных оркестров страны, который в разные годы сотрудничал с такими выдающимися музыкантами, как Владимир Федосеев, Наталия Гутман и Денис Мацуев.

Под управлением дирижёра Дмитрия Филатова прозвучит музыка, знакомая многим, которая не теряет своей силы в живом исполнении. Концерт позволит услышать оркестр во всей его красоте и блеске.

Программа концерта

Программа выстроена вокруг шедевров русского музыкального театра и включает произведения таких композиторов, как Прокофьев, Римский-Корсаков, Глазунов и Чайковский. В ней соединяются яркий тематизм и богатство оркестровки. Русская музыка особенно богата такими сочинениями, которые во многом и прославили её на мировой арене.

Список произведений

Сергей Прокофьев (1891–1953)

«Монтекки и Капулетти» из Сюиты № 2 к балету «Ромео и Джульетта», ор. 64

Николай Римский-Корсаков (1844–1908)

Музыкальная картина «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане»

Сергей Танеев (1856–1915)

«Канцона» для кларнета с оркестром (солист – Лев Журавский)

Сергей Прокофьев (1891–1953)

Сюита из балета «Золушка»

Вальс Золушки – Полночь

Макс Христиан Фридрих Брух (1838–1920)

Пьеса для виолончели с оркестром Kol Nidrei, ор. 47 (солистка – Екатерина Ольховая)

Александр Глазунов (1865–1936)

Адажио из балета «Раймонда», ор. 57 (солистка – Ольга Голунова)

Георгий Свиридов (1915–1988)

Музыкальные иллюстрации к повести А. С. Пушкина «Метель» (Тройка – Романс – Вальс)

Игорь Стравинский (1882–1971)

Сюита из балета «Жар-птица» (Хоровод царевен – Колыбельная Жар-птицы – Поганый пляс Кащеева царства – Финал)

Пётр Чайковский (1840–1893)

Па-де-де из балета «Щелкунчик», ор. 71

Обратите внимание: в программе возможны изменения.