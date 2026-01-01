Оповещения от Киноафиши
16+
Возраст 16+

О концерте

Музыкальное лото: развлечение для молодых и энергичных

Приготовьтесь к яркому музыкальному событию — интерактивной викторине «Музыкальное лото». Этот увлекательный формат сочетает в себе элементы классического лото и музыкальных викторин. Вместо номеров на карточках участникам предстоит открывать музыкальные композиции, что добавляет особую атмосферу в игру.

На каждом бочонке зашифрованы популярные песни, а также мелодии из известных фильмов и мультфильмов, основанных на литературных произведениях. Это отличная возможность освежить свои знания и проверить память, возвращаясь к произведениям из школьной программы.

Правила игры

Участники прослушивают короткие музыкальные фрагменты и стремятся быстро зачеркнуть соответствующие ячейки на своих карточках. Игроки исключают услышанные композиции из своего списка, что делает игру динамичной и захватывающей.

Атмосфера праздника

На мероприятии царит оживлённая и непринужденная атмосфера. Молодые люди активно поют знакомые хиты, демонстрируя свои музыкальные способности, эрудированность и хорошую память.

Не упустите возможность присоединиться к этому веселому и музыкальному событию, которое подарит множество положительных эмоций и момент общения с единомышленниками!

В других городах
Март
7 марта суббота
22:00
Flash Bar Ростов-на-Дону, Седова, 5
от 700 ₽
8 марта воскресенье
22:00
Flash Bar Ростов-на-Дону, Седова, 5
от 800 ₽

В ближайшие дни

Дима Илюхин
18+
Юмор
Дима Илюхин
23 марта в 21:00 Flash Bar
от 1000 ₽
Магия свечей. Золотой век Голливуда
6+
Классическая музыка
Магия свечей. Золотой век Голливуда
16 апреля в 20:00 Арт-пространство «Особняк 1898»
от 1200 ₽
Эgo
6+
Поп
Эgo
3 апреля в 20:00 Bigroom
от 1500 ₽
