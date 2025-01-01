Музыкальное лото: азарт, музыка и вкусные угощения

Только для взрослых! Забудьте о скучных вечерах — музыкальное лото может подарить вам яркие воспоминания и незабываемые эмоции. Эта игра сочетает азарт, музыку и гастрономические удовольствия, превращая обычное времяпрепровождение в захватывающее приключение!

Как это работает?

Все просто: вы получаете бланк и погружаетесь в атмосферу веселья. Под любимые треки вычеркивайте числа, а когда ваше число выпадает, не стесняйтесь кричать «ЛОТО!» — за это вас наградят вкусным напитком! Но это еще не все: в финале вас ждёт грандиозный розыгрыш суперпризов!

Комфорт и удовольствие

Для вашего комфорта на мероприятии присутствует линия раздачи и бар. Мы рекомендуем приходить пораньше, чтобы успеть выбрать угощения и напитки, а также настроиться на волну хорошего настроения!

Важно знать

На мероприятии запрещается самостоятельно перемещать столы. Если вам нужно поменять место, обратитесь к администратору, и мы подберём для вас более комфортный стол.

Где и когда

Мероприятие пройдет в Red Buffet Lounge, расположенном по адресу: Сочи, ул. Юных Ленинцев, 10/2. Сбор гостей начнётся в 19:00, а продолжительность мероприятия составит от 1,5 до 2,5 часов. Пожалуйста, помните, что возрастное ограничение — 18+.