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Музыкальное лото. Вечные хиты
Билеты от 1000₽
Киноафиша Музыкальное лото. Вечные хиты

Музыкальное лото. Вечные хиты

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыкальное лото: Вечеринка в центре Москвы

Приглашаем вас на уникальное событие – музыкальную вечеринку в самом сердце Москвы! «Музыкальное лото» – это новый формат досуга, который подарит вам незабываемые моменты в компании друзей.

Что такое «Музыкальное лото»?

«Музыкальное лото» – это не просто вечеринка, а целое музыкальное приключение. В ходе мероприятия участники будут наслаждаться живой музыкой, а также смогут сыграть в увлекательные игры на музыкальные темы. Такой формат позволяет не только весело провести время, но и узнать что-то новое о любимых исполнителях и жанрах.

Где и когда?

Вечеринка пройдет в уютном зале в центре Москвы. Точная дата и время будут объявлены дополнительно, следите за нашими обновлениями!

Почему стоит прийти?

  • Отличное настроение и заряд положительных эмоций гарантированы!
  • Возможность встретиться с единомышленниками и завести новые знакомства.
  • Неповторимая атмосфера творчества и радости.

Не упустите шанс провести вечер в кругу друзей и открыть для себя новый формат развлечений. Ждем вас на «Музыкальном лото»!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
1 августа
Macho Москва, Певческий пер., 4, стр. 1
20:00 от 1000 ₽
2 августа
Macho Москва, Певческий пер., 4, стр. 1
20:00 от 1000 ₽
8 августа
Macho Москва, Певческий пер., 4, стр. 1
20:00 от 1000 ₽
9 августа
Macho Москва, Певческий пер., 4, стр. 1
20:00 от 1000 ₽
15 августа
Macho Москва, Певческий пер., 4, стр. 1
20:00 от 1000 ₽
16 августа
Macho Москва, Певческий пер., 4, стр. 1
20:00 от 1000 ₽
22 августа
Macho Москва, Певческий пер., 4, стр. 1
20:00 от 1000 ₽
23 августа
Macho Москва, Певческий пер., 4, стр. 1
20:00 от 1000 ₽
29 августа
Macho Москва, Певческий пер., 4, стр. 1
20:00 от 1000 ₽
30 августа
Macho Москва, Певческий пер., 4, стр. 1
20:00 от 1000 ₽
5 сентября
Macho Москва, Певческий пер., 4, стр. 1
20:00 от 1000 ₽
6 сентября
Macho Москва, Певческий пер., 4, стр. 1
20:00 от 1000 ₽
12 сентября
Macho Москва, Певческий пер., 4, стр. 1
20:00 от 1000 ₽
13 сентября
Macho Москва, Певческий пер., 4, стр. 1
20:00 от 1000 ₽
19 сентября
Macho Москва, Певческий пер., 4, стр. 1
20:00 от 1000 ₽
20 сентября
Macho Москва, Певческий пер., 4, стр. 1
20:00 от 1000 ₽
26 сентября
Macho Москва, Певческий пер., 4, стр. 1
20:00 от 1000 ₽
27 сентября
Macho Москва, Певческий пер., 4, стр. 1
20:00 от 1000 ₽
3 октября
Macho Москва, Певческий пер., 4, стр. 1
20:00 от 1000 ₽
4 октября
Macho Москва, Певческий пер., 4, стр. 1
20:00 от 1000 ₽
10 октября
Macho Москва, Певческий пер., 4, стр. 1
20:00 от 1000 ₽
11 октября
Macho Москва, Певческий пер., 4, стр. 1
20:00 от 1000 ₽
17 октября
Macho Москва, Певческий пер., 4, стр. 1
20:00 от 1000 ₽
18 октября
Macho Москва, Певческий пер., 4, стр. 1
20:00 от 1000 ₽
24 октября
Macho Москва, Певческий пер., 4, стр. 1
20:00 от 1000 ₽
25 октября
Macho Москва, Певческий пер., 4, стр. 1
20:00 от 1000 ₽
31 октября
Macho Москва, Певческий пер., 4, стр. 1
20:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

12+
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от 1000 ₽
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