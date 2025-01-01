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Музыкальное лото в Нюре
Киноафиша Музыкальное лото в Нюре

Музыкальное лото в Нюре

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Музыкальное лото: Ностальгия и Азарт!

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие, которое объединяет в себе любимую музыку, танцы и классическую игру в лото. Это идеальный формат для всех меломанов, желающих насладиться атмосферой веселья и ностальгии!

Правила игры

Правила просты и понятны: у каждого участника будет большой бланк с песнями. Ваша задача — зачеркивать композиции, которые вы видите на экране. Первый, кто соберет комбинацию — выигрывает!

Несколько фактов о мероприятии

  • Во время игры не нужно угадывать песни — просто наслаждайтесь клипами и названиями, которые будут появляться на экране.
  • Мы подготовили специальные призы для тех, кто не поет, так что каждый участник получит свои заслуженные награды!
  • Это отличная возможность встретиться с единомышленниками и поделиться любовью к музыке!

Для кого это мероприятие?

Если вы любите музыку во всех её проявлениях, это событие точно для вас! Ждем всех желающих окунуться в мир мелодий и веселого времяпрепровождения!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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