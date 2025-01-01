Музыкальное лото в Нюре

Музыкальное лото: Ностальгия и Азарт!

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие, которое объединяет в себе любимую музыку, танцы и классическую игру в лото. Это идеальный формат для всех меломанов, желающих насладиться атмосферой веселья и ностальгии!

Правила игры

Правила просты и понятны: у каждого участника будет большой бланк с песнями. Ваша задача — зачеркивать композиции, которые вы видите на экране. Первый, кто соберет комбинацию — выигрывает!

Несколько фактов о мероприятии

Во время игры не нужно угадывать песни — просто наслаждайтесь клипами и названиями, которые будут появляться на экране.

Мы подготовили специальные призы для тех, кто не поет, так что каждый участник получит свои заслуженные награды!

Это отличная возможность встретиться с единомышленниками и поделиться любовью к музыке!

Для кого это мероприятие?

Если вы любите музыку во всех её проявлениях, это событие точно для вас! Ждем всех желающих окунуться в мир мелодий и веселого времяпрепровождения!