Музыкальное лото в Нюре

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие, которое объединяет в себе любимую музыку, танцы и классическую игру в лото. Это идеальный формат для всех меломанов, желающих насладиться атмосферой веселья и ностальгии!
Правила просты и понятны: у каждого участника будет большой бланк с песнями. Ваша задача — зачеркивать композиции, которые вы видите на экране. Первый, кто соберет комбинацию — выигрывает!
Если вы любите музыку во всех её проявлениях, это событие точно для вас! Ждем всех желающих окунуться в мир мелодий и веселого времяпрепровождения!