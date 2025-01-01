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Музыкальное лото в Москве
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Музыкальное лото в Москве

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Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Музыкальная лотерея Music Loto — веселье и призы!

Готовы к невероятным приключениям, полным смеха и музыки? Добро пожаловать на Music Loto — лотерею для тех, кто любит веселиться и петь от души!

Что вас ждет?

  • Веселые призы! Забудьте о деньгах — у нас вы сможете выиграть массу оригинальных и смешных подарков, которые поднимут настроение!
  • Караоке-пати! Приходите с друзьями, пойте вместе и наслаждайтесь атмосферой веселья!
  • Ведущие-комики! Лучшие шутки и харизма популярных артистов создадут незабываемое настроение на весь вечер!
  • Масса позитива! У нас выигрывать — это весело, а призы — настоящий заряд радости и смеха!

Как это работает?

  1. Выберите свой билет — он может стать счастливым!
  2. Купите его онлайн — всего за пару минут вы уже в игре!
  3. Ждите своего шанса на победу и готовьтесь к невероятному веселью с ведущими-комиками!

Что можно выиграть?

  • Участие в массовом караоке с толпой таких же музыкальных фанатов!
  • Смешные и веселые сувениры, которые точно вызовут улыбку!
  • И самое главное — море позитива, шуток и новых впечатлений!

Не пропустите веселье!

Каждый билет — это не просто шанс на приз, а возможность стать частью самого захватывающего музыкального события года! Чем больше билетов, тем громче будет караоке и тем больше призов!

Покупайте билет и присоединяйтесь к музыкальному безумию! Побеждать и веселиться с Music Loto — это просто! Ваш счастливый билет к веселью уже ждёт!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Фуд-молл «Депо. Москва» Москва, Лесная, 20, стр. 3
18:00 от 1500 ₽

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