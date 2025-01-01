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Музыкальное лото в Москве

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Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыкальная Лотерея Music Loto: Праздник Песни и Смеха!

Приглашаем вас на незабываемое мероприятие - музыкальную лотерею Music Loto! Это шанс не только выиграть призы, но и весело провести время в компании друзей и любимых стендап-комиков.

Почему стоит прийти на Music Loto?

  • Весёлые призы! Здесь вы не просто выигрываете деньги, а получаете яркие и необычные подарки, которые поднимут настроение.
  • Караоке-пати! Пойте вместе с друзьями, участвуйте в розыгрышах и наслаждайтесь атмосферой веселья!
  • Стендап-комики в роли ведущих! Лучшие шутки и харизма ваших любимых артистов создадут неповторимое настроение на весь вечер.
  • Масса позитива! У нас выигрывать — весело, а призы — это настоящий заряд радости и смеха!

Как это работает?

  1. Выберите свой билет — возможно, он станет счастливым!
  2. Купите его онлайн — всего за пару минут вы уже в игре!
  3. Ждите своего шанса на победу и готовьтесь к невероятному веселью с ведущими-комиками!

Что вы можете выиграть?

  • Участие в массовом караоке с толпой таких же музыкальных фанатов!
  • Смешные и весёлые сувениры, которые точно вызовут улыбку!
  • И самое главное — море позитива, шуток и новых впечатлений!

Не пропустите веселье!

Каждый билет — это не просто шанс на приз, а возможность стать частью самого классного музыкального события года! Чем больше билетов, тем громче будет караоке и тем больше призов!

Покупайте билет и присоединяйтесь к музыкальному безумию! Праздновать и веселиться с Music Loto — это просто! Ваш счастливый билет к веселью уже ждёт вас!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 июля
Давай лама Москва, Страстной б-р, 8а
20:00 от 1000 ₽
25 июля
Давай лама Москва, Страстной б-р, 8а
20:00 от 1000 ₽
27 июля
Давай лама Москва, Страстной б-р, 8а
18:00 от 1000 ₽
31 июля
Давай лама Москва, Страстной б-р, 8а
20:00 от 1000 ₽
1 августа
Давай лама Москва, Страстной б-р, 8а
20:00 от 1000 ₽
2 августа
Давай лама Москва, Страстной б-р, 8а
20:00 от 1000 ₽
7 августа
Давай лама Москва, Страстной б-р, 8а
20:00 от 1000 ₽
8 августа
Давай лама Москва, Страстной б-р, 8а
20:00 от 1000 ₽
9 августа
Давай лама Москва, Страстной б-р, 8а
20:00 от 1000 ₽
14 августа
Давай лама Москва, Страстной б-р, 8а
20:00 от 1000 ₽
15 августа
Давай лама Москва, Страстной б-р, 8а
20:00 от 1000 ₽
16 августа
Давай лама Москва, Страстной б-р, 8а
20:00 от 1000 ₽
22 августа
Давай лама Москва, Страстной б-р, 8а
20:00 от 1000 ₽
23 августа
Давай лама Москва, Страстной б-р, 8а
20:00 от 1000 ₽
28 августа
Давай лама Москва, Страстной б-р, 8а
20:00 от 1000 ₽
29 августа
Давай лама Москва, Страстной б-р, 8а
20:00 от 1000 ₽
30 августа
Давай лама Москва, Страстной б-р, 8а
20:00 от 1000 ₽

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