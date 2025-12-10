Меню
Музыкальное лото Smarty
Билеты от 0₽
Киноафиша Музыкальное лото Smarty

Музыкальное лото Smarty

0+
Возраст 0+
Билеты от 0₽

О концерте

Музыкальное лото Smarty: уникальные творческие вечера в Москве

Приглашаем вас стать частью захватывающих музыкальных игр “Музыкальное лото Smarty” в Москве! Это событие — отличный способ провести вечер в компании друзей и насладиться живой музыкой.

Часто задаваемые вопросы

Мы составили ответы на самые распространенные вопросы, чтобы обеспечить комфортный визит для каждого участника:

  • Как присоединиться к друзьям? Если вы хотите стать участником игры вместе с теми, кто уже приобрел билеты, просто сообщите нам об этом по электронной почте d240209@yandex.ru или напишите в Telegram @kate8marty.
  • Когда начинается игра? Игра стартует в 17:00, но двери ресторана открыты для вас с 18:00. Столовый меню вы можете изучить на сайте davaylama.ru.

Не упустите возможность насладиться увлекательной атмосферой, музыкальными загадками и приятной компанией. Ждем вас на нашем мероприятии!

Полное расписание игр доступно на нашем сайте: https://ssmarty.com/muzykalnoe_loto_v_moskve.

Декабрь
10 декабря среда
20:00
Давай лама Москва, Страстной б-р, 8а
11 декабря четверг
20:00
Давай лама Москва, Страстной б-р, 8а
12 декабря пятница
20:00
Давай лама Москва, Страстной б-р, 8а
13 декабря суббота
17:00
Давай лама Москва, Страстной б-р, 8а
20:20
Давай лама Москва, Страстной б-р, 8а
14 декабря воскресенье
18:00
Давай лама Москва, Страстной б-р, 8а
23 декабря вторник
20:00
Давай лама Москва, Страстной б-р, 8а
от 9000 ₽
28 декабря воскресенье
18:00
Давай лама Москва, Страстной б-р, 8а
от 7500 ₽
29 декабря понедельник
20:00
Давай лама Москва, Страстной б-р, 8а

