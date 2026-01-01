Музыкальное лото от Show Today

Уникальная вечеринка "Музыкальное Лото"

Приглашаем всех меломанов на увлекательное мероприятие Show Today «Музыкальное Лото»! Это уникальный формат, который сочетает в себе любимую музыку, танцы и классическую игру в лото. Этот вечер предложит вам незабываемые эмоции и возможность блеснуть своими знаниями музыкального репертуара.

Как проходит игра?

Правила просты: каждый участник получает большой бланк с песнями, в котором необходимо зачеркивать увиденные композиции. Первый, кто соберёт нужную комбинацию, станет победителем! Угадывать ничего не нужно — на экране будут появляться клипы и названия песен. Вам останется лишь наслаждаться музыкой, веселиться и зачеркивать поля.

Тематика и призы

Тематика игры — Выпускной. Это отличная возможность окунуться в атмосферу чудесных воспоминаний и незабываемых вечеров! Главный приз вечера составит 10 000 рублей.

Для кого эта игра?

Если вы любите музыку во всех ее проявлениях, эта игра точно для вас! Соберитесь с друзьями, подготовьтесь к захватывающему вечеру и станьте частью веселого музыкального праздника. Ждем всех меломанов, готовых окунуться в атмосферу ностальгии и азарта!