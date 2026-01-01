Оповещения от Киноафиши
Билеты
Музыкальное лото от Show Today
Билеты от 600₽
Киноафиша Музыкальное лото от Show Today

Музыкальное лото от Show Today

16+
Возраст 16+
Билеты от 600₽

О концерте

Уникальная вечеринка "Музыкальное Лото"

Приглашаем всех меломанов на увлекательное мероприятие Show Today «Музыкальное Лото»! Это уникальный формат, который сочетает в себе любимую музыку, танцы и классическую игру в лото. Этот вечер предложит вам незабываемые эмоции и возможность блеснуть своими знаниями музыкального репертуара.

Как проходит игра?

Правила просты: каждый участник получает большой бланк с песнями, в котором необходимо зачеркивать увиденные композиции. Первый, кто соберёт нужную комбинацию, станет победителем! Угадывать ничего не нужно — на экране будут появляться клипы и названия песен. Вам останется лишь наслаждаться музыкой, веселиться и зачеркивать поля.

Тематика и призы

Тематика игры — Выпускной. Это отличная возможность окунуться в атмосферу чудесных воспоминаний и незабываемых вечеров! Главный приз вечера составит 10 000 рублей.

Для кого эта игра?

Если вы любите музыку во всех ее проявлениях, эта игра точно для вас! Соберитесь с друзьями, подготовьтесь к захватывающему вечеру и станьте частью веселого музыкального праздника. Ждем всех меломанов, готовых окунуться в атмосферу ностальгии и азарта!

Купить билет на концерт Музыкальное лото от Show Today

Март
6 марта пятница
19:00
Soul & Spirits Москва, Сретенка, 26/1
от 600 ₽
В других городах
Март
7 марта суббота
18:30
Picture's Foodhall Самара, Лесная, 23, корп. 5
от 600 ₽
21 марта суббота
18:30
Picture's Foodhall Самара, Лесная, 23, корп. 5
от 600 ₽

