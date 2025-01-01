Меню
Музыкальное лото от Show Today
Билеты от 790₽
Киноафиша Музыкальное лото от Show Today

Музыкальное лото от Show Today

16+
Возраст 16+
Билеты от 790₽

О концерте/спектакле

Приглашаем всех меломанов на игру Show Today «Музыкальное Лото»! Это уникальный формат, который совмещает в себе любимую музыку, танцы и классическую игру в лото. Правила простые: у каждого участника будет большой бланк с песнями, в котором нужно зачеркивать увиденные композиции! Первый, кто соберёт комбинацию — выиграл! Во время игры угадывать ничего не нужно, на экране будут появляться клипы и названия, остаётся только наслаждаться музыкой, веселиться и зачёркивать поля. А еще мы подготовили специальные призы для непоющих. Если вы любите музыку во всех ее проявлениях, эта игра точно для вас! Ждем всех меломанов, готовых окунуться в атмосферу ностальгии и азарта.

Октябрь
4 октября суббота
20:00
Soul & Spirits Москва, Сретенка, 26/1
от 790 ₽
18 октября суббота
20:00
Soul & Spirits Москва, Сретенка, 26/1
от 790 ₽
В других городах
Октябрь
5 октября воскресенье
18:30
Studio 67 Самара, Дачная, 2
от 500 ₽

