Музыкальное лото от Show Today

Приглашаем всех меломанов на игру Show Today «Музыкальное Лото»! Это уникальный формат, который совмещает в себе любимую музыку, танцы и классическую игру в лото. Правила простые: у каждого участника будет большой бланк с песнями, в котором нужно зачеркивать увиденные композиции! Первый, кто соберёт комбинацию — выиграл! Во время игры угадывать ничего не нужно, на экране будут появляться клипы и названия, остаётся только наслаждаться музыкой, веселиться и зачёркивать поля. А еще мы подготовили специальные призы для непоющих. Если вы любите музыку во всех ее проявлениях, эта игра точно для вас! Ждем всех меломанов, готовых окунуться в атмосферу ностальгии и азарта.