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Музыкальное лото от Show Today
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Музыкальное лото от Show Today

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Музыкальный Лото: Окунитесь в Атмосферу Ностальгии

Приглашаем вас на уникальное событие, которое сочетает в себе любимую музыку, танцы и классическую игру в лото. Этот формат обещает стать настоящим праздником для всех меломанов!

Правила Игры

Правила просты: каждый участник получит большой бланк с песнями. Ваша задача — зачеркивать увиденные композиции! Первый, кто соберет выигрышную комбинацию, станет победителем!

Не нужно угадывать песни, на экране будут появляться клипы и названия треков. Просто наслаждайтесь музыкой, веселитесь и зачеркивайте поля!

Специальные Призы

Мы также подготовили специальные призы для тех, кто предпочитает слушать, а не петь. Это отличный стимул для всех, кто хочет испытать удачу!

Приходите и Наслаждайтесь!

Если вы любите музыку во всех ее проявлениях, эта игра точно для вас! Ждем всех желающих окунуться в атмосферу ностальгии и азарта. Не упустите возможность провести вечер в компании единомышленников!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 17 августа
Руки вверх! Самара, Волжский просп., 19
19:00 от 500 ₽

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