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Музыкальное лото от Show Today
Киноафиша Музыкальное лото от Show Today

Музыкальное лото от Show Today

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Музыкальное лото: уникальный спектакль для меломанов

Приглашаем вас на уникальный формат, который объединяет в себе любимую музыку, танцы и классическую игру в лото. Это мероприятие обещает стать настоящим праздником для всех любителей музыки!

Правила игры

Правила просты: у каждого участника будет большой бланк с песнями, в котором нужно зачеркивать увиденные композиции. Первый, кто соберёт комбинацию, станет победителем! В процессе игры не нужно угадывать, на экране будут появляться клипы и названия исполнителей. Вам остается только наслаждаться музыкой, веселиться и зачеркивать поля.

Специальные призы для непоющих

Для тех, кто не поет, мы подготовили специальные призы! Это отличная возможность не только насладиться прекрасными мелодиями, но и получить приятные подарки.

Атмосфера ностальгии и азарта

Если вы любите музыку во всех ее проявлениях, эта игра точно для вас! Мы ждем всех меломанов, готовых окунуться в атмосферу ностальгии и азарта. Не упустите шанс стать частью этого увлекательного спектакля!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 24 июля
The Optimist Екатеринбург, просп. Ленина, 50б
18:30 от 900 ₽
Уфа, 26 июля
Дорогая, я перезвоню.., Уфа, Верхнеторговая пл., 1, Гостиный Двор
20:00 от 600 ₽

В ближайшие дни

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