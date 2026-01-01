Музыкальное лото на теплоходе

18+

О концерте

Вечеринка на теплоходе: веселая атмосфера и хиты

Приглашаем вас на захватывающее музыкальное лото на теплоходе, которое станет главным хитом 2026 года. Уникальное сочетание прогулки по живописным пейзажам города с танцами и массовым караоке подарит вам незабываемые эмоции!

На протяжении двух часов вы будете наслаждаться популярными хитами, заполняя бинго-бланки. Это как лото, но вместо чисел — любимые песни! Ведущий — стендап-комик, который создаст атмосферу веселья и энергии, заставив зрителей петь и танцевать.

Важно помнить: в случае опоздания вы не сможете попасть на мероприятие. Рассадка осуществляется администратором по факту прихода, и всякий вечер вы сможете заказывать еду и напитки за столиками. Возможна подсадка других гостей к вашему столу, что будет удобно для небольших компаний.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального веселья на теплоходе! Убедитесь, что вы готовы к незабываемым впечатлениям и отличному настроению!

Июнь
6 июня суббота
20:30
Теплоход «Аленка» Санкт-Петербург, Университетская наб., 17, причал «Румянцевский спуск»
от 2116 ₽
12 июня пятница
20:30
Теплоход «Аленка» Санкт-Петербург, Университетская наб., 17, причал «Румянцевский спуск»
от 2490 ₽
13 июня суббота
20:30
Теплоход «Аленка» Санкт-Петербург, Университетская наб., 17, причал «Румянцевский спуск»
от 2116 ₽

