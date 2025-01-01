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Музыкальное лото MuseBingo
Билеты от 1000₽
Киноафиша Музыкальное лото MuseBingo

Музыкальное лото MuseBingo

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыкальное лото MuseBingo в "Руки вверх" баре

Приглашаем вас на незабываемое событие — музыкальную игру-приключение MuseBingo, которая подарит вам море положительных эмоций и ярких впечатлений!

Что такое MuseBingo?

В этой уникальной версии классического лото мы заменили привычные цифры на имена звездных артистов, а бочонки — на известные песни. Это не просто игра, а настоящее погружение в мир музыкального искусства!

Как проходит игра?

На протяжении всего мероприятия вас ждет веселая громкая музыка, которая создаст атмосферу праздника. Участники смогут не только испытать удачу, но и насладиться живым исполнением любимых хитов.

Призы и награды

Каждый игрок имеет шанс выиграть интересные призы, которые сделают вечер еще более запоминающимся. Не упустите возможность получить что-то особенное!

Зачем стоит прийти?

MuseBingo — это отличная возможность провести время в компании друзей, познакомиться с новыми людьми и окунуться в мир музыки и театра. Не упустите шанс стать частью этого музыкального приключения!

Ждем вас на MuseBingo! Откройте для себя новое звучание и получите массу удовольствия!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
8 августа
Руки вверх! Москва, Нижегородская, 2, корп. 1, ТК «Нижегородский пассаж»
19:00 от 1000 ₽
16 августа
Руки вверх! Москва, Нижегородская, 2, корп. 1, ТК «Нижегородский пассаж»
19:00 от 1000 ₽
22 августа
Руки вверх! Москва, Нижегородская, 2, корп. 1, ТК «Нижегородский пассаж»
19:00 от 1000 ₽
29 августа
Руки вверх! Москва, Нижегородская, 2, корп. 1, ТК «Нижегородский пассаж»
19:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
18+
Юмор Джаз
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
27 августа в 20:30 Сергеич
от 890 ₽
Сауле Юсупова. Сольный концерт
18+
Юмор
Сауле Юсупова. Сольный концерт
16 августа в 19:00 Coin Event Hall
от 900 ₽
Квартет Игоря Бутмана / Ансамбль Андрея Середы
6+
Джаз
Квартет Игоря Бутмана / Ансамбль Андрея Середы
28 августа в 19:30 Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке
от 3500 ₽
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