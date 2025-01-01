Музыкальное Лото Драйв в баре «Гадкий Койот»

Приглашаем вас на увлекательное музыкальное событие, где каждый сможет испытать свои музыкальные знания и удачу! В этой игре участники будут использовать специальные бланки с песнями, в которых необходимо зачеркивать услышанные композиции. Вы готовы к веселью?
Игра состоит из трех раундов, каждый из которых имеет свои особенности:
Важно отметить, что во время игры угадывать названия песен не нужно! На экране будут появляться клипы и названия треков. Вам остаётся только наслаждаться музыкой, есть, пить, выпивать, подпевать и даже танцевать!
Каждый участник также получит шанс выиграть дополнительные призы. Если вам повезёт вытащить бочонок со звездочкой, вы сможете получить ещё один сюрприз!
Не упустите возможность провести вечер в компании музыки и хорошего настроения. Ждём вас на нашей музыкальной игре!