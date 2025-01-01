Музыкальное Лото Драйв в баре «Гадкий Койот»

Музыкальная игра: Угадай мелодию!

Приглашаем вас на увлекательное музыкальное событие, где каждый сможет испытать свои музыкальные знания и удачу! В этой игре участники будут использовать специальные бланки с песнями, в которых необходимо зачеркивать услышанные композиции. Вы готовы к веселью?

Правила игры

Игра состоит из трех раундов, каждый из которых имеет свои особенности:

Первый раунд: соберите одну выигрышную строку. Это может быть как по горизонтали, так и по вертикали или диагонали.

соберите одну выигрышную строку. Это может быть как по горизонтали, так и по вертикали или диагонали. Второй раунд: для победы необходимо собрать две строки.

для победы необходимо собрать две строки. Третий раунд: главный приз получает тот, кто зачеркнёт все квадраты на игровом бланке.

Важно отметить, что во время игры угадывать названия песен не нужно! На экране будут появляться клипы и названия треков. Вам остаётся только наслаждаться музыкой, есть, пить, выпивать, подпевать и даже танцевать!

Уникальные возможности

Каждый участник также получит шанс выиграть дополнительные призы. Если вам повезёт вытащить бочонок со звездочкой, вы сможете получить ещё один сюрприз!

Не упустите возможность провести вечер в компании музыки и хорошего настроения. Ждём вас на нашей музыкальной игре!