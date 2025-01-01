Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Музыкальное Лото Драйв в баре «Гадкий Койот»
Билеты от 1000₽
Киноафиша Музыкальное Лото Драйв в баре «Гадкий Койот»

Музыкальное Лото Драйв в баре «Гадкий Койот»

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыкальная игра: Угадай мелодию!

Приглашаем вас на увлекательное музыкальное событие, где каждый сможет испытать свои музыкальные знания и удачу! В этой игре участники будут использовать специальные бланки с песнями, в которых необходимо зачеркивать услышанные композиции. Вы готовы к веселью?

Правила игры

Игра состоит из трех раундов, каждый из которых имеет свои особенности:

  • Первый раунд: соберите одну выигрышную строку. Это может быть как по горизонтали, так и по вертикали или диагонали.
  • Второй раунд: для победы необходимо собрать две строки.
  • Третий раунд: главный приз получает тот, кто зачеркнёт все квадраты на игровом бланке.

Важно отметить, что во время игры угадывать названия песен не нужно! На экране будут появляться клипы и названия треков. Вам остаётся только наслаждаться музыкой, есть, пить, выпивать, подпевать и даже танцевать!

Уникальные возможности

Каждый участник также получит шанс выиграть дополнительные призы. Если вам повезёт вытащить бочонок со звездочкой, вы сможете получить ещё один сюрприз!

Не упустите возможность провести вечер в компании музыки и хорошего настроения. Ждём вас на нашей музыкальной игре!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Гадкий койот Москва, Б.Дмитровка, 13
19:00 от 1000 ₽
1 августа
Гадкий койот Москва, Б.Дмитровка, 13
19:00 от 1000 ₽
2 августа
Гадкий койот Москва, Б.Дмитровка, 13
19:00 от 1000 ₽
8 августа
Гадкий койот Москва, Б.Дмитровка, 13
19:00 от 1000 ₽
9 августа
Гадкий койот Москва, Б.Дмитровка, 13
19:00 от 1000 ₽
15 августа
Гадкий койот Москва, Б.Дмитровка, 13
19:00 от 1000 ₽
22 августа
Гадкий койот Москва, Б.Дмитровка, 13
19:00 от 1000 ₽
23 августа
Гадкий койот Москва, Б.Дмитровка, 13
19:00 от 1000 ₽
29 августа
Гадкий койот Москва, Б.Дмитровка, 13
19:00 от 1000 ₽
30 августа
Гадкий койот Москва, Б.Дмитровка, 13
19:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Стендап на крышах
18+
Юмор
Стендап на крышах
8 августа в 21:30 Фуд-молл «Депо Лесная»
от 990 ₽
Супер проверка комиков с ТВ
18+
Юмор
Супер проверка комиков с ТВ
9 сентября в 19:30 Standup Café
от 500 ₽
Технология
18+
Поп
Технология
28 ноября в 20:00 Академ-джаз-клуб
от 2000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше