Музыкальное лото «Битва»

Вечер ностальгии и веселья в концертном холле Культура

Готовьтесь ностальгировать, веселиться и погружаться в атмосферу любимых музыкальных хитов! В нашем концертном холле Культура вас ждет уникальное мероприятие, которое объединит музыкантов и зрителей в незабываемый вечер.

Что вас ждет на вечере?

Каждый участник получит бланк с песнями, в котором нужно будет зачеркивать услышанные композиции.

Мы проведем 3 игры, и в каждой из них будет определен победитель, который получит приз от наших друзей!

Во время игры угадывать ничего не нужно. На экране будут появляться клипы и названия песен. Вам останется лишь наслаждаться музыкой и зачеркивать услышанное!

И это еще не все! Для всех участников мы приготовили приятный комплимент — бесплатный бокал красного вина от организаторов.

Стоимость и продолжительность

Стоимость участия составляет 700 рублей с человека. Продолжительность вечеринки — около 2,5 часов. Не упустите возможность окунуться в атмосферу веселья и музыки!

Важная информация для гостей

На территории комплекса, где расположен концертный холл Культура, действует пропускной режим. Чтобы пройти через турникет, нужно отсканировать QR-код на Карте гостя. Получить карту можно, написав нам заранее в мессенджере.

Также на входе предусмотрен фейсконтроль безопасности. Если вы приобрели место за столом, обязательно сделайте предзаказ. Ожидается большое количество гостей, и заказы по факту могут потребовать ожидания до 1 часа.

Присоединяйтесь к нам, чтобы провести вечер в компании любимой музыки и порадовать себя незабываемыми моментами!