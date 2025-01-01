Меню
Музыкальное лото «Битва»
Музыкальное лото «Битва»

Музыкальное лото «Битва»

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Вечер ностальгии и веселья в концертном холле Культура

Готовьтесь ностальгировать, веселиться и погружаться в атмосферу любимых музыкальных хитов! В нашем концертном холле Культура вас ждет уникальное мероприятие, которое объединит музыкантов и зрителей в незабываемый вечер.

Что вас ждет на вечере?

  • Каждый участник получит бланк с песнями, в котором нужно будет зачеркивать услышанные композиции.
  • Мы проведем 3 игры, и в каждой из них будет определен победитель, который получит приз от наших друзей!
  • Во время игры угадывать ничего не нужно. На экране будут появляться клипы и названия песен. Вам останется лишь наслаждаться музыкой и зачеркивать услышанное!

И это еще не все! Для всех участников мы приготовили приятный комплимент — бесплатный бокал красного вина от организаторов.

Стоимость и продолжительность

Стоимость участия составляет 700 рублей с человека. Продолжительность вечеринки — около 2,5 часов. Не упустите возможность окунуться в атмосферу веселья и музыки!

Важная информация для гостей

На территории комплекса, где расположен концертный холл Культура, действует пропускной режим. Чтобы пройти через турникет, нужно отсканировать QR-код на Карте гостя. Получить карту можно, написав нам заранее в мессенджере.

Также на входе предусмотрен фейсконтроль безопасности. Если вы приобрели место за столом, обязательно сделайте предзаказ. Ожидается большое количество гостей, и заказы по факту могут потребовать ожидания до 1 часа.

Присоединяйтесь к нам, чтобы провести вечер в компании любимой музыки и порадовать себя незабываемыми моментами!

Купить билет на концерт Музыкальное лото «Битва»

В других городах
Октябрь
5 октября воскресенье
18:00
Kultura Волгоград, наб. 62-й Армии, 6, Волгоградский речной порт
от 784 ₽
10 октября пятница
19:00
Kultura Волгоград, наб. 62-й Армии, 6, Волгоградский речной порт
от 784 ₽
18 октября суббота
18:00
Kultura Волгоград, наб. 62-й Армии, 6, Волгоградский речной порт
от 784 ₽
26 октября воскресенье
18:00
Kultura Волгоград, наб. 62-й Армии, 6, Волгоградский речной порт
от 784 ₽

