Музыкальное лото «Битва»

Готовьтесь ностальгировать, веселиться и погружаться в атмосферу любимых музыкальных хитов! В нашем концертном холле Культура вас ждет уникальное мероприятие, которое объединит музыкантов и зрителей в незабываемый вечер.
И это еще не все! Для всех участников мы приготовили приятный комплимент — бесплатный бокал красного вина от организаторов.
Стоимость участия составляет 700 рублей с человека. Продолжительность вечеринки — около 2,5 часов. Не упустите возможность окунуться в атмосферу веселья и музыки!
На территории комплекса, где расположен концертный холл Культура, действует пропускной режим. Чтобы пройти через турникет, нужно отсканировать QR-код на Карте гостя. Получить карту можно, написав нам заранее в мессенджере.
Также на входе предусмотрен фейсконтроль безопасности. Если вы приобрели место за столом, обязательно сделайте предзаказ. Ожидается большое количество гостей, и заказы по факту могут потребовать ожидания до 1 часа.
Присоединяйтесь к нам, чтобы провести вечер в компании любимой музыки и порадовать себя незабываемыми моментами!